أسماء مصطفى بعد إصابتها بالسرطان: المرض الملعون دمرني بس جوزي سندي

نشرت الإعلامية أسماء مصطفى مذيعة قناة إكسترا نيوز، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعها بزوجها الدكتور أيمن أبو العلا

وعلقت أسماء قائلة: «ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعوتي أنا وأمي، ورزقني براجل بجد بيحبني لنفسي ولشخصي وبيقدرني، والمحنة والمرض خلوني أفتكر دعوتها، المرض الملعون ده دمرني، لكن هو شايفني أحلى ست فى الدنيا، ولقيته ضهري وسندي فى دنيتي، ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك في أولادنا ويحفظهم ونقدر نعدي المحنة ونخرج بمنحة يا رب صبرنا على ابتلاءنا».

وأضافت الإعلامية: «أمي ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلاءها فيا، قبل ما أتجوز لأني كنت برفض ناس كتير كل ما كانت تسألني كنت أقولها عايزة أتجوز راجل بيحبنى بجد لنفسى، كانت تدعي وتقولي ربنا يرزقك باللي يقدرك ويريح قلبك، ويكون ابن حلال وأصول».

وتابعت: «عمرها ما اتمنت ليا عريس يجيلي شبكة بكام، ولا هسكن ولا حاجة خالص زي ما بيحصل، ولا طلبت غير راحت بالي وحد يقدرني، وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتنا أحنا الاتنين، رزقني براجل يحبني لشخصي وبيقدرني والمحنة والمرض خلوني افتكر دعوتها».

واختتمت «المرض الملعون ده دمرني لكن هو شايفني أحسن ست في الدنيا ولقيته ضهري وسندي في دنيتي».

أسماء مصطفي تجري عملية جراحية

وأعلنت الإعلامية أسماء مصطفى، منتصف سبتمبر الماضي، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خضوعها لعملية جراحية.

وكتبت أسماء مصطفى، «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي».