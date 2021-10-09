بدء الصمت الانتخابي في العراق قبل يوم من انطلاق انتخابات البرلمان

بدأ الصمت الانتخابي في عموم العراق، اليوم السبت، قبل يوم من إجراء الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إنطلاقها غدا الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع»، أنه يحظر خلال فترة الصمت، على الكيانات والأحزاب السياسية، الترويج لحملاتها الدعائية ولمرشحيها حتى انتهاء الانتخابات.

المرشحون ينتافسون على 329 مقعداً

ويتنافس المرشحون على 329 مقعداً، بينها 83 مقعداً تمثل 25% من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى 9 مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والإزيديين والكورد الفيليين.

وشهدت البلاد، أمس الجمعة، اقتراعا خاصا شمل منتسبي الأجهزة الأمنية باستثناء الحشد الشعبي، والنزلاء والنازحين، ضمن الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية، أعلنت فجر اليوم السبت، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 69%، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

وأوضحت المفوضية، أن عدد المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ 821800 صوت، من بين 1.196.524 ناخب، فيما أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، أن الانتخابات لم تشهد خروقات أمنية.

إعلام مكتب انتخابات أربيل: تصويت العسكريين بلغ 88%

وفي إقليم كردستان العراق، قال إعلام مكتب انتخابات أربيل، إن تصويت العسكريين بلغ 88%، في حين بلغ تصويت النازحين 28%.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن، امس الاول الخميس انتهاء الفترة النيابية لمجلس النواب، داعيا العراقيين إلى صنع التغيير في الانتخابات التشريعية.

ووصف «الكاظمي»، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الانتخابات بأنها المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة.

وأضاف: «اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية. اصنعوا التغيير بإرادتكم».

وكان مصدر أمني عراقي، قال أمس الجمعة، إن السلطات أغلقت ساحة التحرير وسط العاصمة «بغداد» بشكل نصفي نتيجة وجود احتفالات لكتلة زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر»، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وكان مقتدى الصدر، قال أمس الجمعة، إن طريق الإصلاح طويل جدا وسيكون رئيس الوزراء صدريا، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.