عسكريو العراق يدلون بأصواتهم في «التصويت الخاص» بالانتخابات البرلمانية

انطلقت اليوم الجمعة، في العراق، عمليات التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية، وذلك قبل 48 ساعة من بدء التصويت العام، بعد غد الأحد، وفقاً لما أعلنه الناطق العام باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، فيما دعت البعثة الأممية لتوفير بيئة خالية من «الترهيب والتهديد» في الانتخابات البرلمانية بالعراق.

تصويت القوات الأمنية بالانتخابات العراقية على دفعات

وأوضح «رسول» في بيان له، أن عملية تنقل وذهاب منتسبي القوات الأمنية إلى مراكز تصويت الانتخابات العراقية ستكون على شكل دفعات، كما أكد أن القوات المسلحة خططت لتأمين الانتخابات في المناطق التي وصفها بـ«الرخوة» ومواقع الصراع من خلال توجيه القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة بتأمين تلك المناطق.

وكشفت سلطة الطيران المدني العراقي، عن أن مطارات العراق بما فيها إقليم كردستان ستغلق في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد، عشية الاقتراع.

وأبلغت السلطات العراقية جميع النواقل الوطنية وشركات الطيران بهذا التوجيه، على أن يجري استئناف فتح المطارات في السادسة من صباح الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يكون تصويت الناخبين العسكريين في 595 مركزاً انتخابياً تضم 2548 محطة انتخابية موزعة بين محافظات العراق كافة.

يأتي ذلك فيما دعت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لمنح الثقة للعراقيين للتصويت في الانتخابات النيابية، مطالبة بتوفير بيئة خالية من «الضغط والترهيب والتهديد».

وقبل يومين من انطلاق عملية التصويت لاختيار أعضاء البرلمان المقبل، طالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق، مختلف الأطراف في البلاد «باحترام حرية كل عراقي في التصويت للمرشحين الذين يختارهم».

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعلن انتهاء الفترة النيابية لمجلس النواب، داعيا العراقيين إلى صنع التغيير في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل.

ووصف «الكاظمي» عبر حسابه على «تويتر»، الانتخابات، بأنها «المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة».

وخاطب رئيس الوزراء، العراقيين، قائلا: «اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية. اصنعوا التغيير بإرادتكم».