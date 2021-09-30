الرئيس العراقي يعترف بأنّ واقع العراق يتطلب التغيير والإصلاح

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إنّ المنظومة الحالية في البلاد "غير قادرة على المضي" على حد تعبيره.

وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن "صالح" قد صرّح بأن واقع العراق يتطلب التغيير والإصلاح، مشيرا إلى أن هذا الإقرار بحد ذاته مهم جدا، وتأتي تلك التصريحات قبل أيام من انطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية المرتقبة في العراق.

انتخابات مبكرة ومخاوف من ضعف الإقبال على التصويت

ومن المقرر أن يتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة وذلك بحلول العاشر من أكتوبر المقبل، وسط ومخاوف من ضعف الإقبال على التصويت من قبل المواطنين.

ويذكر أنّ الانتخابات البرلمانية العراقية سيتم إجراؤها قبل عام من موعدها المقرر سابقاً، يأتي ذلك تلبية لما نادى به المتظاهرون الذين ملأوا الشوارع في أكتوبر عام 2019، للمطالبة بالتغيير في البلاد بعدما تفشى الفساد في الكثير من مؤسسات الدولة، وهو ما اعترف به الرئيس "صالح".

التزوير في الانتخابات السابقة هز ثقة المواطن

ومن جهته، قال الرئيس العراقي إنّ التزوير والتلاعب في الانتخابات السابقة كان سبباً في هز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، وأضاف: "عملنا كدولة وحكومة وقوى سياسية وبدعم من الإعلام، على تهيئة ما يمكن تهيئته لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة".

الانتخابات البرلمانية نقطة تحول للعراق

ووصف "صالح" الانتخابات البرلمانية المقبلة بأنها "نقطة التحول" في تاريخ الدولة العراقية لأنها "تكتسب أهمية استثنائية"، وقال إن الحكومة نجحت في إيصال الانتخابات "إلى نقطة جيدة"، وذلك رغم وجود المشككين في قدرة الدولة على إجرائها في موعدها المحدد.

وأفاد الرئيس العراقي بأنّه منذ العام 2003 هناك سياق عمل، وأنّ المسيرة قد تعرّضت لانتكاسات كثيرة، مشيراً إلى أنّ العراقيين كانوا يستحقون أكثر من ذلك، مشيراً إلى أنّ العراق لا يزال صامداً رغم العواصف السياسية والإرهابية العاتية التي اجتاحته إلاّ أنّه تمكن من مواجهتها.

ويذكر أنّ هناك تنافس بين جماعات رئيسية على مقاعد البرلمان وعددها 329، أبرزها التيار الصدري وجماعات حليفة لإيران مثل تحالف الفتح بقيادة هادي العامري.