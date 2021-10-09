«الوسم» ومشروع نادين نجيم التجاري وراء تأجيل الجزء الثاني من «2020»

كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم ابتعادها عن المجال الفني خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهائها من تصوير آخر أعمالها الدرامية مسلسل «صالون زهرة»، مقابل التركيز على مشروعها التجاري الذي تحتاج للتفرغ له، وفقا لما نشرته عبر حسابها على «إنستجرام».

وجاء الإعلان ليكون خبرًا حزينًا لجمهور مسلسل «2020» الذي كان ينتظر الجزء الثاني من العمل في موسم الدراما الرمضانية 2022، خاصة بعد انشغال شريكها في بطولة «2020»، الفنان قصي خولي، في مسلسل جديد بعنوان «الوسم».

منتج مسلسل «2020»: «نعود بعمل مميز في خريف 2022»

وأعلن صادق الصباح منتج مسلسل «2020»، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، دعمه للفنانة اللبنانية، قائلا: «غيابك هاالموسم متل حضورك دائمًا ساطع وحديث الناس، رح نشتقلك نحنا وجمهورك العريض، ونلتقي إن شاءالله بعمل مميز بخريف 2022».

جدل حول تقديم الجزء الثاني من مسلسل «2020»

وحظى مسلسل «2020» بنجاح كبير بعد عرضه في موسم الدراما الرمضانية الماضي، بالإضافة إلى إشادات نقدية عديدة دفعت الجمهور للمطالبة بتقديم موسم ثان من المسلسل.

وأعلنت مؤلفة المسلسل نادين جابر عن تقديم موسم جديد من المسلسل في سباق الدراما الرمضانية 2022.

وقالت نادين عبر حسابها على «إنستجرام»، «يا عفو الله، صافي الديب ما مات، والنهنهة بينو وبين سما بعد ما خلصت... إلى اللقاء في الموسم الثاني برمضان 2022».

وآثار مخرج المسلسل فيليب أسمر حالة من الجدل بعد ما أجرى استفتاء عبر حسابه على «إنستجرام»، «جزء تاني من عشرين عشرين انتوا مع أو ضد»، حيث تكهن البعض إن ذلك بمثابة إلغاء للجزء الثاني من المسلسل، وهو الأمر الذي نفاه تماما المنتج صادق الصباح.