خطة تطوير وخدمات مجانية بمكاتب البريد.. في يومه العالمي

يحتفل البريد المصري، باليوم العالمي للبريد، الذي تحل ذكراه يوم 9 أكتوبر من كل عام، وذلك من خلال تقديم خدمات مجانية للعملاء واستحداث خدمات جديدة متطورة، وتنظيم معارض لهواة جمع الطوابع وإصدار طوابع جديدة، وأيام مفتوحة في مكاتب ومراكز البريد والمتاحف البريدية، كما تعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، وكذلك الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وتصدر العديد من الإدارات البريدية هدايا تذكارية خاصة بهذه المناسبة.

خطة شاملة لتطوير مختلف القطاعات

وتتبنى الهيئة القومية للبريد خطة تطوير شاملة، لتطوير مختلف القطاعات؛ بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ حتي يحصل كلُّ مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق ومُيَسَّر، ولكي تصبح مكاتبُ البريد واجهةَ المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية، من خلال تزويدها بأحدث الأنظمة والحلول المتطورة؛ لإنجاز المواطنين خدماتهم، التي من بينها سدادَ مخالفات المرور، واستخراجَ شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، وتجديدَ بطاقات الرقم القومي، وسدادَ فواتير الكهرباء والمياه والغاز.

وتستمر الهيئة القومية للبريد، في تنفيذ استراتيجية التطوير التي أطلقتها قبل نحو عامين، من خلال الآتي:

تزويد مكاتب البريد بـ1000 ماكينة صراف آلي

- تزويد مكاتب البريد بـ1000 ماكينة صراف آلي لتصل إلى 1750 ماكينة.

- زيادة الأكشاك البريدية من 30 إلى 100 كشك بريدى.

- تجهيز 50 مكتبًا متنقلًا لتصل إلى 85.

- إنشاء 500 مكتب جديد لتصل إلى 4500 بنهاية العام الجاري.

- تطوير 1500 مكتب بريد لتصل إلى 3100 مكتب.

ويحتفل العالم بـ«اليوم العالمي للبريد»، في التاسع من أكتوبر من كل عام، بعد أن تم اختيار هذا اليوم وفق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في طوكيو، اليابان، عام 1969م، بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي (UPU) في العاصمة السويسرية برن عام 1874.

مصر استخدمت البريد قبل 2000 سنة ق.م

وتعتبر مصر من أقدم دول العالم التي استخدمت البريد، إذ يرجع تاريخ أول وثيقة جاء بها ذكر البريد إلى عهد الأسرة الثانية عشرة (نحو سنة 2000 ق.م) وهي وصية من أب لولده تكشف أهمية صناعة الكتابة والمستقبل المجيد الذي ينتظر الكاتب في وظائف الحكومة، فيما تأسس البريد المصري الحديث سنة 1865 في عصر الخديوي إسماعيل، هو واحد من أقدم مؤسسات مصر وأعرقها.