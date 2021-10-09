لقاء أمريكي بطالبان في قطر.. ومصدر لـ«سي إن إن»: يبحث استمرار إجلاء الأمريكيين

أكّد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، لشبكة «CNN»، أنَّ وفدًا أمريكيًا سيلتقي كبار ممثلي حركة طالبان الأفغانية في العاصمة القطرية، الدوحة، على مدار اليوم وغدا، وذلك في أول اجتماع من نوعه منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في نهاية أغسطس الماضي.

استمرار للالتزامات البرجماتية مع طالبان

وقال المصدر للشبكة الأمريكية، إنَّ «هذا الاجتماع هو استمرار للالتزامات البراجماتية مع طالبان بشأن القضايا ذات الاهتمام الحيوي للولايات المتحدة».

وأضاف المصدر، الذي لم يكشف عن اسمه، أنَّ اللقاء لا يتعلق بمنح الاعتراف أو إضفاء الشرعية، متابعًا «ما زلنا واضحين في أن أي شرعية يجب أن تكتسب من خلال تصرفات طالبان».

الإرهاب واستمرار العبور الآمن للأمريكيين

وكشف المصدر، أنَّ من بين أولويات الاجتماع الرئيسية، استمرار العبور الآمن من أفغانستان للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من الأجانب والأفغان الذين لدينا التزام خاص تجاههم والذين يسعون لمغادرة البلاد.

وقال المسؤول، إنَّ الولايات المتحدة ستعطي الأولوية أيضًا في اجتماع الدوحة لـ«إلزام طالبان بعدم السماح للإرهابيين باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمن الولايات المتحدة أو حلفائها».

احترام حقوق جميع الأفغان بمن فيهم النساء

وأوضح أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم أيضًا دفع حركة طالبان «لاحترام حقوق جميع الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات، وتشكيل حكومة شاملة بدعم واسع».

وقال إنَّ «سنضغط أيضًا على طالبان للسماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى المناطق المحتاجة، بينما تواجه أفغانستان احتمال حدوث انكماش اقتصادي حاد وأزمة إنسانية محتملة».