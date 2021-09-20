«أبو الغيط»: أتمنى أن تعي «طالبان» الدرس جيدا

علق أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان، حيث ذكر أن هذه الدولة تشهد أحداثا مهمة جدًا وخطيرة للغاية، ويجب على الدول العربية أن تنظر لما يحدث هناك بكثير من الاهتمام، لتفاديا لخطر أساسي يتمثل في ألا تكون جماعة «طالبان» قد وعت الدرس، إذ كانت متحالفة في وقت سابق مع تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين.

هناك تخوف من خطر الإرهاب

وأضاف «أبو الغيط»، خلال حواره على شاشة «العربية»، في برنامج «الشارع الدبلوماسي»، أن جماعة «طالبان» اختلفت مع «داعش» بعد ذلك، لكنها تحالفات مع منظمات متأسلمة تتجه نحو العنف، موضحًا أنه إذا لم تع حركة «طالبان» الدرس، فقد تحاول اختراق العالم العربي مرة أخرى، «أتمنى أن يكونوا قد وعوا الدرس جيدًا، حتى لا يكون هناك خطر من الإرهاب».

متخوف من تسريب الأسلحة لشمال إفريقيا والجماعات المتطرفة

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن هناك عشرات الآلاف إن لم تكن مئات الآلاف من قطع السلاح، وهناك تخوف من أن تتسرب سواء للشباب في الصومال او داعش في العراق أو سوريا أو شمال إفريقيا أو غيره، ويجب على كافة الدولة العربية الاهتمام بذلك الأمر.