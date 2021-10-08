حركة طالبان تعتقل عناصر تابعين لتنظيم داعش الإرهابي في ولاية نيمروز

أعلنت حركة طالبان الأفغانية إلقاء القبض على خلية من تنظيم داعش الإرهابي، تتألف من 8 أشخاص، في قرية «مولى علي» بولاية نيمروز جنوبي البلاد، حيث اتهمت طالبان هذه المجموعة، بالتخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف الحركة.

من جانبه أعلن وكيل وزارة الإعلام والثقافة في حكومة طالبان الانتقالية ذبيح الله مجاهد العثور على أسلحة وقنابل في مخبأ الخلية، فيما أشار إلى أن تنظيم داعش لا يشكل تهديدا خطيرا لأفغانستان، وشبه مجاهد، في تصريح صحفي، داعش بأنه مجرد صداع وسينتهي قريبا، مشددا على أن حركة طالبان جادة وماضية في القضاء على التنظيم.

وأضاف مجاهد: «أن داعش لا يحظى بالدعم الشعبي في أفغانستان، لذلك تكشف خلاياه بسهولة عقب تنفيذه أي هجوم».

وهذه المرة الأولى التي تعلن طالبان وجود أتباع لداعش في ولاية نيمرزو الواقعة جنوبي البلاد وتقطنها أغلبية من البلوش.

وكانت حكومة طالبان في أفغانستان أعلنت عن مداهمة أمنية استهدفت إحدى خلايا تنظيم «داعش خراسان» في المنطقة الأمنية 17 بالعاصمة الأفغانية كابول.

وتابعت: «هذه المداهمة التي كانت ناجحة جدا، أسفرت عن القضاء على الخلية بأكملها، ومقتل جميع عناصرها».

وفي السياق، تبنى داعش في أفغانستان، الذي يعرف باسم «ولاية خراسان»، التفجيرين الداميين اللذين وقعا خارج مطار كابل، مما أسفر عن مقتل 72 شخصا، من بينهم 13 جنديا أمريكيا.

ويعرف تنظيم «ولاية خراسان» بأنه العدو اللدود لحركة طالبان، حيث خاض الطرفان معارك عنيفة في الماضي.

وتأسس هذا التنظيم في أفغانستان عام 2015، ويحمل اسما قديما لآسيا الوسطى التي تضم أفغانستان، وفق صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

وأعلن «داعش خراسان»، نفسه واحدا من التنظيمات المنبثقة كفروع لتنظيم داعش المركزي، الذي نجح في فرض سيطرته على مناطق واسعة من العراق وسوريا خلال العام 2014، بحسب «سي إن إن» الأمريكية.