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محمود مسلم

تسليم 2462 قطعة أرض مقابر للمسلمين والمسيحيين بالقاهرة الجديدة غدا

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الوطن
01:05 م | السبت 09 أكتوبر 2021
رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة

رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأن جهاز المدينة، سيبدأ غدا الأحد 10/10/2021، وحتى يوم الثلاثاء 7/12/2021،  في تسليم قطع أراضي المقابر (مسلمين - مسيحيين) بالقاهرة الجديدة، وذلك للفائزين بها بالقرعة العلنية التي أجريت بمركز شباب التجمع الأول، لافتاً إلى أنَّه سيتمّ تسليم 2462 قطعة أرض مقابر للمسلمين والمسيحيين لسكان مدن القاهرة الجديدة والشروق والعبور وبدر.

مواعيد تسليم قطع أراضي المقابر

وأوضح «غنيم»، أنَّه سيتم تسليم قطع أراضي المقابر بلوك B1، من 1 : 19، يوم الأحد 10/10/2021، وقطع بلوك B2، من 1 : 19، يوم الإثنين 11/10/2021، والقطع من 20 : 39، يوم الثلاثاء 12/10/2021، وقطع بلوك B3،  من 1 : 20، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الخميس 14/10/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأحد 17/10/2021، وقطع بلوك B4، من 1 : 20، يوم الإثنين 18/10/2021، ومن 21 : 40، يوم الثلاثاء 19/10/2021، ومن 41 : 60، يوم الأربعاء 20/10/2021، ومن 61 : 80، يوم الأحد 24/10/2021.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنَّه سيتمّ تسليم قطع بلوك B5، من 1 : 20، يوم الإثنين 25/10/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 26/10/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 27/10/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الخميس 28/10/2021، والقطع من 81 : 101، يوم الأحد 31/10/2021.

التسلم للفائزين بقرعة مركز شباب التجمع الأول

وأوضح أنَّه سيتمّ تسليم قطع بلوك B6، من 1 : 20، يوم الإثنين 1/11/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 2/11/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 3/11/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الخميس 4/11/2021، والقطع من 81 : 106، يوم الأحد 7/11/2021، وقطع بلوك B7 ، من 1 : 20، يوم الإثنين 8/11/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 9/11/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 10/11/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الخميس 11/11/2021، والقطع من 81 : 106، يوم الأحد 14/11/2021.

وأشار إلى أنَّه سيتمّ تسليم قطع بلوك B8، من 1 : 20، يوم الإثنين 15/11/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 16/11/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 17/11/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الخميس 18/11/2021، والقطع من 81 : 106، يوم الأحد 21/11/2021.

ونوه إلى أنَّه سيتمّ تسليم قطع بلوك B9 ، من 1 : 25، يوم الإثنين 22/11/2021، والقطع من 26 :  50، يوم الثلاثاء 23/11/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الأربعاء 24/11/2021، والقطع من 76 : 95، يوم الخميس 25/11/2021، وقطع بلوك B10، من 1 : 25، يوم الأحد 28/11/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 29/11/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 30/11/2021، وقطع بلوك B11، من 1 : 25، يوم الأربعاء 1/12/2021، والقطع من  26 : 53، يوم الخميس 2/12/2021، وقطع بلوك B12، من 1 : 15، يوم الأحد 5/12/2021، والقطع من 16 : 33، يوم الإثنين 6/12/2021، وقطع بلوك B13، من 1 : 13، يوم الثلاثاء 7/12/2021.

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