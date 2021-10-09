وزير خارجية إيران من دمشق: توصلنا لاتفاقات تطوير شامل للعلاقات

أكّد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في تصريحات أدلى بها عقب وصوله إلى مطار دمشق، اليوم السبت، أنَّ بلاده مهتمة بالعلاقات مع سوريا وستواصل الوقوف إلى جانبها في المرحلة المقبلة.

لقاء الأسد والعلاقات الاستراتيجية السورية الإيرانية

وقال وزير الخارجية الإيراني، إنَّ الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين «سيتم إنجازها بما يخدم مصلحة الشعبين»، مبينًا أنَّ إيران «ستقف في هذه المرحلة إلى جانب سوريا مثلما وقفت معها خلال حربها على الإرهاب».

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، في تصريحاته التي نقلتها قناة السورية: «أتيت اليوم لدمشق لإكمال المشاورات ولقاء الرئيس بشار الأسد، ونحن نهتم كل الاهتمام بعلاقتنا الاستراتيجية مع الجمهورية العربية السورية».

تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي لمستقبل الشعبين

وتابع: «خلال الأسابيع الأخيرة توصلنا لاتفاقات مهمة بشأن تطوير شامل للعلاقات بين البلدين في كل المجالات ووضع برامج مكثفة من أجل تطوير هذا التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والسياحي»، لافتًا إلى أنَّ هذه الاتفاقات الثنائية سيتمّ إنجازها في المستقبل القريب بما يخدم مستقبل الشعبين.

واستكمل: «سوريا في طريق التقدم والازدهار، وخلال هذه المرحلة ستظل إيران بجانب سوريا مثلما وقفت إلى جانبها خلال مواجهة الحرب الإرهابية التي فُرضت عليها».

دمشق.. المحطة الثالثة في جولة عبداللهيان الخارجية

وتوجه عبداللهيان، إلى العاصمة السورية قادمًا من بيروت في ختام زيارته لها والمحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين هناك.

وتعد دمشق هي المحطة الثالثة في جولة الوزير الإيراني، الخارجية، التي بدأها في وقت سابق هذا الأسبوع من العاصمة الروسية موسكو.

وزار عبداللهيان دمشق قبل فترة، التقى خلالها الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد، وذلك في ختام مؤتمر الجوار العراقي الذي عُقد في بغداد.