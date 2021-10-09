رئيس أساقفة كانتربري يواجه «تغير المناخ» بصلاة جماعية في الكنيسة الكاثوليكية بكوبري القبة

اختتم رئيس أساقفة كانتربري، القائد الروحي للكنيسة الأنجليكانية في العالم، «جاستن ويلبي»، زيارته لمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك، بكوبري القبة، بتبادل الهدايا التذكارية مع الأساقفة، والمشاركة في صلاة جماعية بكنيسة صغيرة ملحقة بالمقر.

وكان «ويلبي»، زار اليوم السبت مقر البطريركية، وكان في استقباله الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، وكان بصحبة رئيس أساقفة كانتربري وفدًا من الكنيسة الأنجليكانية، يتقدمه الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإٍسكندرية الحالي، وعدد من أساقفة الكنيسة، وأكد رئيس أساقفة كانتربري لبطريرك الكاثوليك إنه عاد للتو من روما، حيث كان في ضيافة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

مباحثات رجال الدين لحل ازمة المناخ

رئيس أساقفة كانتربري، أوضح أنه بحث مع القادة الدينين تحديات قمة المناخ، مشيرًا إلى إن تلك القمة شهدت لقائه بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقال «ويلبي»: إنه من المهم أن يتشارك القادة الدينيون مع العلماء والسياسيين لمواجهة أزمة التغير المناخي، التي تحتاج إلى الصلاة من أجلها، إلى جانب جهود العلماء، مؤكدا تقديره العميق لدور البابا فرنسيس في الكنيسة الكاثوليكية، وما يقدمه من محبة للإنسانية جمعاء، لافتا إلى أنه كان حريصا أن يزور دير الأنبا مقار القبطي الأرثوذكسي في مستهل زيارته إلى مصر، مؤكدًا إنه قضى وقتًا طيبًا استمتع فيه بالروحانية القبطية، وإلى عظمة الكنيسة القبطية التي تجمع بين تقاليد الصحراء الرهبانية المصرية الأصيلة.. وبين تعاليم الكتاب المقدس والعلوم اللاهوتية.

«ويلبي» يشكر بطريرك الكاثوليك

قدم الدكتور سامي فوزي، الشكر لبطريرك الكاثوليك الذى أوفد الأنبا توماس مندوبًا عنه لحضور حفل تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية متمنيًا أن تسهم الكنائس المصرية جميعا في نهضة كنسية وروحية تليق باسم مدينة الإسكندرية ذات التاريخ العريق في التراث المسيحي.

طريقة الجديدة لسنودس الأساقفة

الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، عبر عن سعادته باللقاء مؤكدا إن الكنيسة الكاثوليكية تتبع حاليا طريقة جديدة في سنودس الأساقفة، إذ تبدأ بالرياضة الروحية والتأمل، ثم الاستماع إلى كافة آراء أعضاء السنودس، والصلاة قبل الرد أو الإجابة، وهو تقليد يرسخ في الكنيسة دور هيئتها العليا، موضحا أن الأنبا باخوم النائب البطريركي سافر إلى روما من أجل الإعداد للسنودس القادم.

الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك أكد خلال اللقاء أن الكنيسة الكاثوليكية في مدن القناة تحاول تقديم خدمة روحية لأهالي القناة من ناحية.. وللقادمين الأجانب من ناحية أخرى.

يشار إلى أن اللقاء حضره من الكنيسة الأنجليكانية الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي لإقليم الإسكندرية، ورئيس الأساقفة ازاد مارشال، والمطران أنطوني بوجو، وكانن أنطوني بول، والقس وليم تايلور.