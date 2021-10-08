زوجة رئيس أساقفة كانتربري تلتقي طلاب معهد الجبال النوبي

زارت كارولين ويلبي زوجة رئيس أساقفة كانتربري، صباح اليوم، طلاب معهد جبال النوبة لعلوم الكتاب المقدس التابع للكنيسة الأسقفية في جلسة تعرفت فيها على أحوال الطلاب وتحدياتهم بصحبة مادلين سوستانيس زوجة رئيس الأساقفة سامي فوزي، وبحضور الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس الأساقفة وراعي كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة.

كارولين ويلبي: شعرت وسطكم إنني مع عائلتي

قالت كارولين ويلبي في بداية لقائها مع الطلاب: «سعيدة بوجودي معكم لأتعرف أكثر على المعهد فمنذ 8 سنوات أصبح زوجي رئيسًا لأساقفة كانتبري لذلك وجدت نفسي في منصب لم أعتد عليه، ولكنها كانت فرصة أقابل فيها أسقفيين إنجليكان من كل أنحاء العالم»، موضحة أنها زرت السودان أثناء تدشين الإقليم المستقل.

وقالت ويلبي للطلاب: «شعرت وسطكم إنني مع عائلتي، ونحن لدينا في لندن خبرات مماثلة عندما يأتي الشباب من دول مختلفة حول العالم لتقضية عشرة أشهر ليتعلموا دراسة الكتاب المقدس والخدمة».

الدراسة غيرت حياة الطلاب ومفاهيمهم عن الإيمان

استمعت كارولين ويلبي إلى مشاركات الطلاب بالمعهد وتحدياتهم وظروفهم وخبراتهم فمعظمهم من السودان وجبال النوبة تحديدًا إذ أجمع الطلبة على أن التحديات كانت صعبة وكثيرة في البداية، ولكن ما اختبروه داخل الكنيسة الأسقفية ساعدهم كثيرًا للمضي قدمًا في حياتهم في مصر، مؤكدين على أن المجتمع المصري مُرحبًا بهم خاصة أن كثيرين منهم تركوا بلدهم السودان منذ سنوات طويلة.

كما أكد الطلاب على أن الدراسة غيرت حياتهم ومفاهيمهم عن الإيمان لأن فهم الكتاب المقدس وإدراك كلمة الله حمل عنهم أثقال الحياة وعلمهم كلمة الله بالحق.

وقد انتهى اللقاء بين زوجة رئيس أساقفة كنتربري مع طلاب معهد جبال النوبة لعلوم الكتاب المقدس التابع للكنيسة الأسقفية بالتقاط بعض الصور الجماعية معا، وأداء الصلاة.