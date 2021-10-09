تأجيل استئناف أحمد بسام زكي على حبسه في قضية «هتك عرض 3 فتيات»

قررت المحكمة الاقتصادية المستأنفة، اليوم السبت، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهم أحمد بسام زكي، على الأحكام الصادرة بحبسه 3 سنوات بشأن التهمة الموجهة إليه بهتك عرض 3 فتيات، لجلسة 11 ديسمبر المقبل؛ لتقديم المستندات.

تلميحات جنسية وهتك عرض

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أحمد بسام زكي تحرش جنسيا بالمجني عليها «ف. س.»، بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية، أرسل إليها عبر تطبيق «واتس آب»، صورا جنسية، وتعمد مضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم تحرش جنسيا أيضًا بالمجني عليها «ن. ع.»، خلال مكالمة هاتفية بينهما، إذ أتى خلالها بإيحاءات وتلميحات ذات طبيعة جنسية، فضلا عن تعمده مضايقتها بتكرار الاتصال، ومراسلتها دون رضاها أو وجود مقتضى لذلك.

حبس أحمد بسام زكي 3 سنوات

وأصدرت محكمة أول درجة، حكما في ديسمبر العام الماضي، بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، إلا أنه تقدم باستئناف على ذلك الحكم.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم أحمد بسام ذكي، بالسجن 8 سنوات لإدانته بهتك عرض 3 قاصرات بعد تهديدهن بنشر وإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وطلب منهن استمرار العلاقة.

شهادات المجني عليهن ضد متحرش الجامعة

وشهدت المجني عليهن الثلاث بقيام المتهم والمعروف إعلاميا بـ«متحرش الجامعة» بهتك عرضهن رغما عنهن، ولمواجهة المتهم أفر بارتكابه الواقعة، كما أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بإحالته للمحاكمة الجنائية.