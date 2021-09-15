أحمد بسام زكي.. أحكام بالسجن لمدة 11 سنة والضحايا 5 فتيات

ظهر اسم المحكوم عليه «أحمد بسام زكي» المعروف إعلاميا بـ«متحرش الجامعة الأمريكية» على محركات البحث، مجددا، بعد قرابة أشهر من الحكم عليه بتهمة هتك عرض فتيات قاصرات، لم يبلغن الـ18 من عمرهن، وهي القضية التي أدانته بها محكمة جنايات القاهرة، وعاقبته بالسجن لمدة 8 سنوات، فيما عاقبته المحكمة الاقتصادية بالحبس لمدة 3 سنوات، بعدما أدانته بالتحرش بفتاتين، ليصبح عدد سنوات الأحكام الصادرة بحقه 11 سنة، ويصبح عدد ضحاياه -بحسب الأحكام الصادرة بحقه- 5 فتيات.

أحمد بسام زكي

ودرس المحكوم عليه أحمد بسام زكي في الجامعة الأمريكية، قبل أن تُصدر قرارا بفصله، ثم انتقل للدراسة في إحدى جامعات أسبانيا، وفي يوليو العام الماضي، انتشرت صور له مصحوبة بعبارات توصف بالاتهامات، مضمونها تحرشه وهتك عرض عدد من الفتيات، وفي الشهر ذاته، أصدر مكتب النائب العام بيانا أكد فيه صدور أمر بالتحقيق في هذه الادعاءات، حيث وردت شكوى للنيابة العامة من إحدى فتيات ضده، وأمرت النيابة بالقبض عليه، وهو الأمر الذي نفذته وزارة الداخلية، وألقت القبض عليه في منزله، يوم 5 يوليو 2020، وبدأ التحقيق معه، في القضيتين.

القضية الأولى: هتك عرض 3 فتيات

ففي سبتمبر العام الماضي، أمر النائب العام، بإحالة المحكوم عليه أحمد بسام زكي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، ونسب له اتهامات هتك عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن 18 سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه بـ2 منهن بالقول والإشارة بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

أما الدليل ضده في هذه القضية والتي حملت رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، كان من واقع إقراراته واعترافاته بالتحقيقات التي جرت معه، فضلا عن شهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وكذا تحريات الشرطة، بالإضافة لما قدمه المجني عليهن من رسائل وصور لمحادثات جرت بينهن وبين المتهم، وما أثبته الطب الشرعي من إيجابية تحليل المخدرات، وانتهت هذه القضية بمعاقبته بالسجن لمدة 8 سنوات، ويحق له الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

القضية الثانية: تحرش بفتاتين

وفي هذه القضية التي حملت رقم 2022 لسنة 2020 حصر اقتصادية، وعوقب فيها بالحبس لمدة 3 سنوات، فقد أوضح أمر الإحالة الصادر من نيابة الشؤون المالية والتجارية، أن أحمد بسام زكي_ في غضون الفترة من 2016 حتى 2020_ تحرش جنسيا بالمجني عليها «ف. س.»، بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية، بأن أرسل إليها عبر تطبيق واتساب صورا ذات طبيعة جنسية، وتعمد مضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما تحرش جنسيا بالمجني عليها «ن. ع.»، خلال مكالمة هاتفية بينهما، إذ أتى خلالها بإيحاءات وتلميحات ذات طبيعة جنسية، فضلا عن تعمده مضايقتها بتكرار الاتصال، ومراسلتها دون رضاها، أو وجود مقتضى لذلك.

وتقدم المحكوم عليه باستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات، ولا زال قيد النظر من قبل محكمة الجنح المُستأنفة، وحددت لنظره جلسة 9 أكتوبر المقبل.