صحة الشرقية: تطهير مكثف لـ«المدارس» استعدادًا للعام الدراسي.. صور

قدّم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمديري إدارات مكافحة الأمراض المتوطنة، وناقلات الأمراض، وصحة البيئة، بالمحافظة، نظرًا للجهود المكثفة المبذولة؛ بأعمال التعقيم والتطهير بالمدارس، للحفاظ على صحة طلاب المحافظة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وأكد وكيل صحة الشرقية في بيان صادر عن المحافظة اليوم، قيام إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية، والفرق التابعة للإدارات الصحية، اليوم السبت، وخلال اليومين الماضيين، بحملات مكثفة لتطهير المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية والمنطقة الأزهرية بالمحافظة.

تطهير وتعقيم الفصول

وأشار إلى الانتهاء من تطهير وتعقيم جميع الفصول والساحات ودورات المياه بالمدارس، وتطهير الأسطح بالكلور بالنسب المحددة وفقاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان، وقيام إدارة صحة البيئة، وإدارة السن المدرسي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، بمتابعة كافة الإجراءات الصحية والوقائية بمدارس المحافظة، والمرور على خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل خزانات المياه المستعملة في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب، وعدم استخدام أي طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، والاعتماد الكلي علي شبكة المياه العمومية داخل المدارس.

التأكد من سلامة المرافق

كما تم التأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والتأكد من النظافة العامة للفصول، ودورات المياه، ومن توافر المطهرات والصابون علي الأحواض، ومن نظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة والتخلص الآمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، والتأكد من كافة الاستعدادات لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء الامتحانات بمدارس المحافظة.

وفي سياق متصل، قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بجهود مكثفة في أعمال التطهير والتعقيم بدور العبادة، وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ومواقف السيارات، وأماكن التجمعات، وماكينات الصرافة، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وتم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.