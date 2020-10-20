صور.. تكثيف أعمال تطهير المدارس للوقاية من كورونا بمطروح

في الوقت الذي لا يزال في مدينة مرسى مطروح مصطافون وزائرون يستمتعون بالمصيف في نهايته وزيارة الأماكن السياحية المختلفة مع بدء العام الدراسي، تتضاعف الأعباء على مجلس مدينة مرسى مطروح فى نظافة المدينة وأعمال التطهير للمناطق المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والطلاب.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمصالح الحكومية وأماكن تكدس المواطنين والأسواق طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية بالتزامن مع الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح ، أمس الاثنين، على تكثيف أعمال تعقيم وتطهير المدارس وشركة كهرباء البحيرة والقطارات المقبلة للمدينة بمحطة سكة حديد مرسى مطروح، بالإضافة إلى تطهير المواقف وأماكن تكدس المواطنين بالأسواق ورش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب فى الفترة المسائية بالتنسيق مع مديرية الصحة بمطروح.

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح إننا نجرى أعمال تطهير منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تعقيم الأتوبيسات المقبلة للمدينة على التمركزات الثابتة شرقا وغربا للمقبل من السلوم وجنوبا للقادم من واحة سيوة، ويناشد مجلس المدينة سكان المناطق السكنية والأحياء بالتعاون مع جهاز النظافة فى الحفاظ على الشكل الحضارى للمنطقة السياحية بعدم إلقاء القمامة بالشارع.

ورصدت "الوطن" من خلال 10 صور الجهود المبذولة من فرق الطوارئ والنظافة التابعة لمجلس مدينة مرسى مطروح فى أعمال النظافة فى الأسواق والأحياء المختلفة بمرسى مطروح، بالتوازى مع أعمال تعقيم المصالح الحكومية كمحكمة مرسى مطروح الابتدائية، والمدارس وجامعة مطروح والتى تضم 11 كلية بالإضافة إلى تطهير وتعقيم محطة سكك حديد مطروح، ومجمع المواقف، ومديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والصحة، والإسكان والمرافق والتموين والقوى العاملة ومجالس المدن وديوان عام المحافظة والمصالح الحكومية المختلفة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى ظل بدء الموجة الثانية على مستوى العالم.