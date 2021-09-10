تطهير خزانات المدارس والمعاهد الأزهرية استعدادا لبدء الدراسة في كفر الشيخ

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ أعمال تطهير وتعقيم وغسيل الخزانات، إضافة لتعقيم وتطهير الفصول، والتأكد من سلامة المرافق بالمدارس والمعاهد الأزهرية استعدادا للعام الدراسي الجديد، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الذي وجه رؤساء المدن بمتابعة حملات الرش والتعقيم، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان صحفي، اليوم، إنه يتابع استعدادات مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية للعام الدراسي الجديد، بالتعاون مع رؤساء المدن والوحدات القروية، موجهاً إلى ضرورة متابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، ومتابعة حالة النظافة العامة ومدى الجاهزية المسبقة.

وأضافت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها تتابع الأعمال الجارية من عمليات الصيانة البسيطة، بجانب تزيين المدارس والفصول الدراسية، ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمدارس وتطهير خزانات المياه ورفع كفاءة دورات المياه والتأكيد على سلامة وصلاحية منظومة الإطفاء والحريق، والتأكد من سلامة كافة مرافق المدارس.

رش وتعقيم الفصول والمباني قبل الدراسة

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، تطهير وتعقيم عدد من خزانات مياه الشرب بالمدارس، وجاري تطهير بقية الخزانات، إضافة لأعمال الرش والتعقيم بالتعاون مع شركة مياه الشرب، ومديرية التربية والتعليم، لضمان جودة مياه الشرب.

وأضاف السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه تابع أعمال الرش والتعقيم والتطهير بالمدارس والمعاهد الأزهرية بقرى المركز، بحضور نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والقرى بالتنسيق مع الإدارة التعليمية وإدارة الأزهر وإدارة الصحية بدسوق، في إطار استعداد رئاسة مركز ومدينة دسوق للعام الدراسي الجديد بالمدارس والمعاهد الأزهرية.