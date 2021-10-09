هل خدمة الزوجة لزوجها جهاد في سبيل الله؟.. أزهري يجيب

أثارت أحد الباحثات في شؤون المرأة جدلاً واسعا حول خدمة المرأة للرجل، في تصريحاتها لبرنامج رأي عام المذاع على قناة Ten الفضائية، وقالت إن خدمة الزوجة لزوجها تعد جهادا في سبيل الله وأن الزوجة قائمة على الأعمال المنزلية ولابد أن تؤجر على خدمتها للأعمال المنزلية رغم عدم وجود ذلك في المجتمع المصري.

حكم الدين في خدمة الزوجة لزوجها

ومن جانبه أكد الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق لمشيخة الأزهر الشريف، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة صبرت على بلاء زوجها دخلت الجنة»، وإن كان يرى بعض الفقهاء أن خدمة الزوجة لزوجها أمر واجب على الزوجة وفاءً للشكر والجميل بينهما، حيث قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم بسورة الآية 187 «هن لباس لكم وأنتم لباس لهن»، والزوجة هي موضع سر زوجها وموضع فتنه وأم أولاده لذلك خدمة زوجها أمر طبيعي من باب الفضل وليس الواجب، وأن المرأة إن كانت أصيلة لا تفرط في زوجها في جميع المواقف، وكذلك الرجل إن كان أصيلا لا يفرط في زوجته.

لجنة الفتوى

كما أضاف الأطرش في تصريح خاص لـ«الوطن» أن أحد الصالحين قال: «لا يمنعني من الزواج إلا قول الله تعالى في سورة البقرة بالآية 228 (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) مما يعني أن الزوج ايضا يجب عليه خدمة زوجته مثلما تقوم الزوج بخدمته» إذا تعرضت لظروف صحية، وتابع إلى أن خدمة أحدهم للآخر تمثل الأجر والثواب لهم، حيث أن الحياة الزوجية مشاركة.