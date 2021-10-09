جامعة قناة السويس تستقبل الطلاب في أول أيام الدراسة بفعاليات رياضية وفنية (صور)

استقبلت جامعة قناة السويس، اليوم السبت، العام الدراسي بماراثون ضخم، انطلق من كورنيش الإسماعيلية الجديد تحت شعار «أكتوبر العزة والكرامة».

وقال الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، إن الماراثون يأتي إنطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف «زكي»، أن المهرجان يهدف إلى بث روح المنافسة الشريفة بين المتسابقين والروح الرياضية، وشغل أوقات فراغ الشباب، بما هو نافع ومفيد، ونشر الألعاب على ضفاف قناة السويس، بما يحقق الجذب السياحى وإلقاء الضوء على أهمية الرياضة والمسابقات.

انطلاق مبادرة طالب جامعي رياضي

وأعلن رئيس الجامعة، انطلاق فاعليات مبادرة طالب جامعى رياضى، بهدف إعداد قيادات شبابية كسفراء لتوعية المجتمع الطلابي بالجامعات والمعاهد المصرية بضرورة الالتزام بمجتمع رياضي صحي خالٍ من الأمراض.

وقال إن المبادرة تهدف إلي تفعيل دور الأنشطة الطلابية في بناء القائد الفعال، والتوعية بأهمية الرياضة في الحد من الأمراض والأوبئة والوقاية منها.

وقال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة اتخذت كل استعدادها لاستقبال وفود الجامعات المشاركة، تزامناً مع احتفالات اكتوبر المجيد والتى انطلقت بجامعة القناة منذ الساعات الأولى من اليوم الأول للدراسة، وتستمر بجولة بالدرجات داخل الحرم الجامعى ومباراة تنس طاولة وكرة القدم الخماسية.

«تربية الغردقة» تستقبل الطلاب الجدد على أنغام السمسية

وفي السياق، استقبلت كلية التربية بالغردقة الطلاب الجدد على أنغام السمسمية، حيث نظمت إدارة كلية التربية بالغردقة الطلاب برئاسة العميد محفوظ عبد الستار عميد الكلية، حفل استقبال للطلاب الجدد شمل فرق سمسية وفرق أغاني نوبية، وذلك في أولى أيام العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة، تحت إشراف الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عمارة، وكيل الكلية لشؤون الطلاب في تصريحات صحفية، إن الحفل الذي تم تنظيمه بهدف استقبال الطلاب الجدد لتعريفهم بالكلية وهيئة التدريس كإجراء متبع لتحقيق التعارف للطلاب الجدد، وكذلك ارشادهم علي الاجراءات الاحترازية المتبعة داخل الكلية.