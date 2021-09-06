بهدف التدريب.. تعاون بين تمريض جامعة القناة وهيئة قناة السويس

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إنه تم عقد اتفاقية تعاون بين الجامعة وهيئة قناة السويس، تهدف إلى عقد دورات تدريبية للتمريض داخل مستشفيات ومراكز الهيئة المختلفة.

وأضاف زكي في بيان صحفي أن جامعة قناة السويس حريصة على التعاون الفعال والمثمر مع الهيئات والمؤسسات داخل إقليم القناة وسيناء، مشيراً إلى أن الجامعة تعتبر كبيت خبرة تضع على رأس أولويتها دورها المجتمعي خاصة فى مجال الصحة فى ظل التدابير الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

عميد كلية التمريض: قدمنا دورات لإسعاف مرضي كورونا

وقالت الدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد كلية التمريض بجامعة قناة السويس، إن الكلية قامت بعقد حزمة من الندوات علي رأسها التدريب على الإسعافات لمرضى فيروس كورونا المستجد.

وأضافت في البيان الصحفي، أن الندوات شملت أيضاً التدريب علي القيادة والتخطيط وتنظيم الوقت والذكاء الاصطناعى والوقاية من الأمراض المزمنة كمرض السكر وضغط الدم المرتفع وأمراض القلب وأمراض الكلى والتهاب الكبدى الوبائى.

كما شملت الندوات، التدريب علي الرعاية الصحية والإنعاش القلبي إضافة إلي عقد دورات تثقيفية في مجال الأمن والسلامة ونمط الحياة الصحي للعاملين في هيئة قناة السويس وكيفية الإقلاع عم الإدمان والتدخين والآثار السلبية لهما.

وجرى عقد محاضرة عن رعاية حديثي الولادة والمبتسرين حاضر بها الدكتور إسلام مشالى و دور تمريض الأطفال في وضع خطة الخروج من المستشفي والمتابعة، بحضور مجموعة من إخصائي تمريض الأطفال ووحدات العناية المركزة لحديثي الولادة