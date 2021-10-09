هيئة الرعاية الصحية توفر 15 عيادة خارجية في مستشفى السلام ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، توافر 15 عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية في مستشفى «السلام» التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

العيادات الخارجية تعمل طوال الأسبوع عدا الجمعة

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنَّ العيادات الخارجية بمستشفى السلام بورسعيد، تشمل عيادات (العظام، الروماتيزم، التجميل والحروق، الأمراض العصبية، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأوعية الدموية، الجراحة العامة، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، الباطنة والقلب، جراحة القلب والصدر، الجلدية، قياس كثافة العظام، لجنة هرمون النمو، لجنة مرض التصلب المتعدد).

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، أنَّ العيادات الخارجية بمستشفى السلام بورسعيد تعمل طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءًا، وأن هناك بعض العيادات المتخصصة منها تعمل في أيام معينة ومحددة بالأسبوع، مبينة أنَّه يتمّ الكشف بالعيادات الخارجية للمستشفى من خلال نظام الإحالة من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، وفق قواعد منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، تماشيًا مع أحدث نظم الصحة العالمية.

«السبكي»: العيادات الخارجية هدفها تقليل حاجة المريض للإقامة بالمستشفى

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنَّه تقدم العيادات الخارجية بمستشفى السلام بورسعيد الخدمات الطبية في مختلف التخصصات.

وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، إلى أنَّه أصبح التركيز على العيادات الخارجية أعلى معدلًا من حيث الإقبال عن الأقسام الداخلية بالمستشفيات الكبرى، حيث تمكّنت العيادات الخارجية من تقديم الرعاية الصحية المطلوبة للمريض بصورة أيسر وعلى قدر عالي من المستوى الطبي، بهدف تقليل حاجة المريض إلى الإقامة بالمستشفى لأدنى حد ممكن والاستغلال الأمثل للطاقة التشغيلية للمستشفى.

ولفت «السبكي» أنَّ مستشفى السلام بورسعيد صرح طبي كبير يخدم عددًا كبيرًا من المرضى ويتميز بتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية، كما أنَّه مجهز بأحدث التجهيزات الطبية، ويضم العديد من الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة لتوفير خدمة ورعاية صحية مميزة للمرضى وبجودة عالمية.