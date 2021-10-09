نائب محافظ المنيا يستقبل المشاركين في رالي «تحدي عبور مصر»

أناب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، لاستقبال المشاركين في رالي «تحدي عبور مصر» أمام ديوان عام المحافظة لموسم 2021، والذي وصل إلى محافظة المنيا، قادمًا من القاهرة، وبحضور الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

وتمثل محافظة المنيا محطة راحة وتوقف للمشاركين اليوم، وسيواصل المشاركون السباق إلى «الأقصر- أسوان».

وأهدى نائب المحافظ، المشاركين في السباق عددًا من الهدايا التذكارية الخاصة بالمحافظة، وطالبهم بتكرار الزيارة للمحافظة كسائحين لتفقد وزيارة معالم المنيا السياحية، حيث تضم مواقع أثرية متعددة ومقومات سياحية متكاملة، ووصف الحدث بأنه سياحي بالدرجة الأولى، يهدف لتنشيط وترويج حركة السياحة الداخلية والدولية، لإعادة مصر لمكانتها السياحية اللائقة.

53 متسابقا منهم 25 جنسيات أجنبية مختلفة

من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، أن عدد المتسابقين بلغ 53 متسابقا منهم 25 جنسيات أجنبية مختلفة، مؤكداً استمرار جهود المحافظة لتنشيط السياحة ووضع المنيا على خارطة السياحة ضمن باقي محافظات الجمهورية.

وقاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأربعاء الماضي، مسيرة شبابية على كورنيش مدينة المنيا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والتي أطلقها بجميع محافظات مصر احتفالا بذكرى نصرأكتوبر 48 بحضور 500 شاب وفتاة من محافظة المنيا.

بدأت المسيرة من أمام نادى المنيا الرياضى حتى نادى الشباب على كورنيش النيل بمدينة المنيا، وسط ترديد مجموعة من الأغاني الوطنية في أجواء من البهجه والسعادة وبمشاركة عدد كبير من المواطنين.

وأعرب المحافظ، عن سعادته للمشاركة في المسيرة الرياضية بمشاركة شباب وفتيات محافظة المنيا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة تبعث دائما على الفخر والاعتزاز بالجندي المصري كخير أجناد الأرض.