فوز «هندسة أسيوط» بجائزة «أفضل مشارك لأول مرة» بمسابقة «رالي السيارات»

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن فوز فريق طلاب Assiut Motorsport، من كلية الهندسة بالجامعة، بجائزة أفضل فريق مشارك لأول مرة بمسابقة «رالي السيارات الكهربائية» في موسمه الثالث.

وانطلقت المسابقة، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، ولفيف من رجال الصناعة والاستثمار والتعليم العالي، ورؤساء عدد من الجامعات، وذلك بمنطقة أهرامات الجيزة (بانوراما 2).

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص تهنئته لأعضاء الفريق ولكلية الهندسة، التى تضم عناصر نابغة في العديد من المجالات القائمة على الإبداع والابتكار، الذين نجحوا في إحراز العديد من الإنجازات القيمة على المستويين المحلي والدولي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن الفريق يشارك لأول مرة في «رالي» السيارات الكهربائية محلية الصنع، التي تعد أول مسابقة تكنولوجية والأولى من نوعها في مصر والمنطقة، ويتم تنفيذها بمبادرة وتمويل أكاديمية البحث العلمي، وتهدف المسابقة إلى تشجيع التصنيع المحلي وتجميع القدرات الوطنية في الداخل والخارج، تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030 بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى.

وأضاف، أن فريق طلاب Assiut Motorsport شارك ضمن 30 فريقا من مختلف الجامعات المصرية، حيث تم اختياره للتصفيات النهائية، التي ضمت المنافسة بين 19 فريقا، فيما شهدت التحضيرات الاستباقية إقامة ورش عمل على مدى شهر بإجمالي عدد ساعات 144 ساعة، كما تم إجراء من (2-5) مراجعات لتصميم كل فريق بإجمالي 240 ساعة لجميع الفرق، كما تم إجراء فحص متعمق للسلامة في الموقع وتقديم الدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وكشف الدكتور أحمد عبدالمالك، المشرف، عن أن الفريق الطلابي ومدير وحدة التكنولوجيا المتكاملة ITTU بالجامعة، أن فريق assiut Motorsport يضم 25 طالبا من قسمي الكهرباء والميكانيكا ومختلف كليات الجامعة، ونجح في صناعة السيارة الكهربائية المشاركة في المسابقة من خلال الدعم المادي والمعنوي المقدم من أكاديمية البحث العلمي والجامعة ونقابة المهندسين بأسيوط.

وأشار إلى أن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، التقى بأعضاء الفريق قبل سفرهم للمنافسة في المسابقة، بحضور الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور نوبي محمد حسن، عميد كلية الهندسة، والمهندس عبد الحكيم عليان، نقيب المهندسين بأسيوط، والدكتور أحمد حمزة، رئيس قسم ميكانيكا بالكلية.