انتهاء فاعليات بطولة الجمهورية للراليات 2021 بفوز فريق «هشام رالي»

انتهت مساء أمس الأحد، فعاليات بطولة الجمهورية للراليات 2021، التي أقيمت تحت رعاية وزارتي الداخلية والسياحة والآثار، ونظمتها شركة بوصلة نادي السيارات والرحلات المصري .

وكرم الفائزين في البطولة وسط أجواء احتفالية؛ إذ فاز فريق هاشم رالي بالمركزين الأول والثالث، بينما جاء فريق «ألفا ريسينج» في المركز الثاني، ضمن منافسات البطولة.

شارك في البطولة 14 فريقا من سيارات الرالي المجهزة خصيصا للسباقات، والأخرى الدفع الرباعي والطرق الوعرة، بعدد متسابقين وصل إلى 50، بالإضافة إلى عدة فقرات ترفيهية لاستعراض السيارات المشاركة في الرالي، وأداء المتسابقون بعض الحركات الخطرة والمثيرة، من أجل إضفاء المزيد من البهجة والمتعة للمتابعين.

في هذا الصدد، أعرب المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المنظمة للحدث هذا العام، عن سعادته بالنجاح الكبير لبطولة الجمهورية للراليات 2021؛ إذ أقيم هذا الحدث بمدينة السادس من أكتوبر، كما أشاد بالتعاون والجهود المبذولة من الجهات المعنية لخروج السباق بهذا النجاح المبهر.

وأكد «الحمامصي» أن استضافة بطولة مصر للراليات 2021، يأتي تأكيدا على استراتيجية الدولة للتنمية، قائلا: «لقد كان المتسابقين على درجة كبيرة من المهارة والقدرات الفائقة التي زادت من متعة وإثارة السباق، ما نال إعجاب واستحسان جميع المشاركين، سواء على مستوى الفرق المشاركة أو المتابعين».

وأشاد أحمد السرجاني، رئيس إحدى الشركات المشاركة في فاعليات السباق، باستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، وأثنى على الجهود التي بذلتها الجهات المشاركة في التنظيم، على رأسها وزارتي الداخلية والسياحة، ونادي السيارات والرحلات المصري؛ إذ ساهموا في خروج السباق بهذه الدرجة من التنظيم والإثارة، ومتوافقا تماما مع النقاط الإرشادية للاتحاد الدولي للسيارات FIA، من حيث السلامة والأمان والاشتراطات.