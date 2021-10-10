حظك اليوم برج السرطان الأحد 10-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان يتميز بشخصيته الغامضة، إذ أنه يتجنب البوح بأسراره حتى لأقرب الشخصيات إلى قلبه، كما أنه لديه إصرار كبير على تحقيق أهدافه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا، ويحالفك الحظ في إنجاز أعمال عالقة وتدقق في كل خطوة تقوم بها.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التغلب على الضغوط وتبدو مميزا في عيون البعض.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.