رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الجدي السبت 9-10-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:04 ص | السبت 09 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يعرف عن مواليد برج الجدي بأنهم يهتمون بالمواعيد ولديهم دّقة في المواعيد ويحرصون على الالتزام الشديد بالوقت، كما يتميزون بحبهم الشديد لعملهم وتأديته بحرفيّة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

رغم الضغوط.. تناغم القمر مع بلوتو يمنحك يوما مثاليا لتكون في مقدمة الاهتمام وقد تحقق تطورا ومكاسب.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم نحو اكتشاف العالم والاحتفال مع الأحباب والأصدقاء.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.

 

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الجمعة 8-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 8-10-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 8-10-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 8-10-2021 مهنيا وعاطفيا