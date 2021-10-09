حظك اليوم برج الجدي السبت 9-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مواليد برج الجدي بأنهم يهتمون بالمواعيد ولديهم دّقة في المواعيد ويحرصون على الالتزام الشديد بالوقت، كما يتميزون بحبهم الشديد لعملهم وتأديته بحرفيّة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

رغم الضغوط.. تناغم القمر مع بلوتو يمنحك يوما مثاليا لتكون في مقدمة الاهتمام وقد تحقق تطورا ومكاسب.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم نحو اكتشاف العالم والاحتفال مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.