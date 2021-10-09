حظك اليوم برج الدلو السبت 9-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الدلو الذكاء، ويبحث دائما عن التحفيز الفكري، وهو على معرفة بمصالحه بشكل واسع للغاية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في مربع برجك ومن المهم ألا تغامر وألا تعطي الثقة إلا بعد التحري جيدا.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

اليوم كن حريصا وحذرا في أقوالك وفي ردود أفعالك وادرس جيدا قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.