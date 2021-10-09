توزيع جوائز مسابقة «كاريكاتونس» بمركز الفيوم للفنون 22 أكتوبر المقبل

يستعد مركز الفيوم للفنون «متحف الكاريكاتير»، برئاسة الفنان محمد عبلة، لإقامة الحفل الختامي المسابقة الدولية السنوية للكاريكاتير «كاريكاتونس» في دورتها الثانية، وذلك يوم 22 أكتوبر الجاري من داخل مقر المتحف بالفيوم، والحفل ممتد على مدار اليوم من الواحدة ظهرا إلى السابعة مساء.

ويتضمن الحفل توزيع جوائز المسابقة، ومن المقرر أن يشارك بالحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ولفيف من السفراء والمستشاريين الثقافيين الأجانب، والسفير البحريني بالقاهرة، هشام بن محمد، ونائبة سفير سويسرا بالقاهرة، إليزابيث جيلجن، وجمع من فناني الكاريكاتير، والعديد من الصحفيين المعنيين بتغطية الأحداث الثقافية والفنية، ولفيف من الفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير.

وأضاف إبراهيم محمد عبلة، مدير مركز الفيوم للفنون، في تصريحات لـ«الوطن»: ان الحفل يتضمن افتتاح قسم جديد بمتحف الفيوم للكاريكاتير خاص بأعمال الفنانين العرب، الذي يتضمن أعمال أصلية لرسامي الكاريكاتير العرب، ومن بينهم أعمال الرسام الفلسطيني الشهير ناجي العلي.

وتابع: «وعلي هامش الافتتاح تم دعوة الفنان البحريني المتميز علي الصميم، لعمل معرض شخصي مكون من 50 بورترية لأشهر الشخصيات المصرية والعالمية في شتي المجالات».

جوائز المسابقة:

المسابقة تنقسم إلى قسمين هما البوتريه والكاريكاتير، وكل قسم يمنح جائزة أولى قيمتها 250 دولار، وجائزة تصويت الجماهير على السوشيال ميديا، قيمتها 150 دولار لكل فرع. والعمل الفائز بالجائزة الأولى للرسامة إيزابيلا من بولندا، السياحة هي تيمة مسابقة الكاريكاتير.

أعضاء لجنة التحكم:

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من الفنانين محمد عبلة - مصر، علي الصوميخ - البحرينفارس جارابيت - سوريا، ماركو دي انجيليس - إيطاليا، وساسكيا غيسنس - بلجيكا.

وتابع بأن الحفل يقام بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير وبنك الإسكندرية، والسفارة السويسرية بالقاهرة، وفيما يخص مسابقة «كاريكاتونس» فهي مسابقة تسلط الضوء علي فن الكاريكاتير من خلال طرح موضوعات مختلفة يتنافس فيها أبرز فناني الكاريكاتير من جميع أنحاء العالم، ويتم عرض هذة الأعمال على لجنة تحكيم دولية لاختيار أفضلها لتعرض في متحف الكاريكاتير بمركز الفيوم للفنون.

وأكد أن المسابقة في نسختها لهذا العام تتناول موضوع السياحة، حيث تم نشر الموضوع بشكل دولي موسع واستقبلنا أكثر من 250 عملا من شتى أنحاء العالم وتم اختيار أفضل هذة الأعمال من قبل لجنة تحكيم دولية.