«سباقات الهجن» بشرم الشيخ يختتم فعالياته بتوزيع الجوائز على الفائزين

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص، أن سباقات الهجن هي إحدى العلامات السياحية البارزة في شرم الشيخ، التي تستقطب سياحا عربا لمشاهدة السباقات التي تتم علي أرض مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ، موضحا أن هناك سباقات دولية تشارك فيها دول عربية من الأردن والإمارات والسعودية.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ ختام فعاليات سباق الهجن بشرم الشيخ بحضور أعضاء مجلس النواب وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية.

توثيق الرياضات العربية الأصيلة والتراث البدوي العظيم

وأضاف أن تلك السباقات توثق الرياضات العربية الأصيلة، والتراث البدوي العظيم، واهتمام القيادة السياسية بتطوير تلك الرياضات، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته الرشيدة، التي تقوم بها محافظة جنوب سيناء حاليا من أعمال تطوير هائلة بمضمار شرم الشيخ الدولي.

تطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ

وقال المحافظ، إن أعمال التطوير متمثلة في تطوير المنصة الرئيسية تطويرا شاملا من ناحية البنية الأساسية وتزويدها بكافة الأجهزة المتقدمة، فضلا عن إنشاء مظلات وأجهزة التكييف، كما تم إنشاء تراك خاص لسيارات البث التلفزيوني، وإضاءة المضمار ليلا، كأول حدث دولي في تاريخ مضامير الهجن العالمية، وتتم أيضا إضاءة مضمار السباقات. كما يجرى إنشاء وحدة بيطرية وحظائر للجمال ومسجد ليكون المضمار جاهزا لاستضافة كافة السباقات وكبار الضيوف العرب والأجانب.

وقدم المحافظ، الشكر إلى الاتحاد المصري لرياضة الهجن، برئاسة عبد حمدان، ابن محافظة جنوب سيناء، الذي شهد عهده تطورا كبيرا في مجال سباقات الهجن المحلية والدولية، ووجه المحافظ الشكر إلى كافة الجهات المعاونة من وزارات وهيئات، كما خص بالشكر الجهاز التنفيذي للمحافظة ومدينة شرم الشيخ، وقام في نهاية السباق بتسليم الفائزين كؤوس المراكز المتقدمة.

تعرف على أسماء الفائزين في سباقات الهجن

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، إن السباق شهد مشاركة 1180 متسابقا يمثلون 20 قبيلة عربية من 17 محافظة من محافظات مصر، موضحا أن السباق استضاف وفدا من دولتي الإمارات والسعودية والأردن، حيث وجه الاتحاد دعوات للاتحادات، لتكون ضيوف شرف المهرجان، وأشاد عيد حمدان، بالدعم الكبير الذي يقدمه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، لتطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ، حتى يليق بمكانة المدينة العالمية، وقال إن المحافظ وافق على إنشاء مضماري هجن بالطور بطول 2 كيلو متر، ونويبع بطول 4 كيلو مترات، ليكون مقرا لتدريب للجمال التي تشارك في مسابقات دولية، ويمكن إقامة سباق محلي لأبناء المحافظة عليه.

أسماء الفائزين في سباق الهجن بشرم الشيخ

واعلن عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، عن أسماء الفائزين الأوائل وهم:

1- محمد سليم عطية.

2- سليم حسين سليمان.

3- محمد حمدان سالم.

4- فتوح الشاطر علي.

5- سليم الدلح.

6- صلاح إبراهيم.

7- يوسف سليمان حميد.

8- محمد سلامة سليمان عايد.

9- فتوح الشاطر علي.

شهد ختام المهرجان، فقرات فنية ألقى خلالها قصائد من الأشعار البدوية والوطنية، بالإضافة إلى فقرات فنية فلكلورية للفرق الفنية الشعبية بجنوب سيناء، وأهدى النائب سليمان عطيوي، عباءة بدوية، إلى المحافظ وقدم أحد المشاركين سيفا هدية للمحافظ.