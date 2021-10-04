النيابة العامة تصرح بدفن بقايا إنسان عثر عليها داخل منزل سفاح قنا

صرحت نيابة قنا، بدفن بقايا إنسان، عُثر عليه داخل منزل المسجل خطر «محمد نصر»، الشهير بـ«سفاح قنا»، ابن قرية الأشراف، الذي قتل خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في منتصف سبتمبر الماضي، وجاء القرار بعد سحب عينة DNA لتحليلها.

شقيقة سفاح قنا تبلع بالعثور على بقايا إنسان

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، تلقت بلاغا من شقيقة سفاح قنا، بعد أسبوعين من مقتله في تبادل إطلاق النار مع الشرطة لكونه مطلوب ضبطه لحيازته أسلحة نارية غير مرخصة ومطلوب على ذمة قضايا واجبة النفاذ، وأفادت في بلاغها بعثورها على بقايا جثة داخل جوال بين أكوام من الأشياء المستهلكة كانت بصدد إزالتها.

وقال مصدر أمني، إن شقيقة سفاح قنا فور عثورها على تلك البقايا لإنسان داخل جوال بلاستيك أبلغت الشرطة، التي قامت برفعها ووضعها في مشرحة مستشفى قنا العام، لافتا إلى أنها كانت عبارة عن عظام لبقايا طفلة صغيرة تبين أنها باقي أجزاء ابنته التي تخلص منها منذ أشهر.

جرائم سفاح قنا

كان «محمد نصر»، المسجل خطر ابن قرية الأشراف والمعروف بـ «أبوفياض»، قُتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، وبتفتيش منزله عثر على جثتي زوجتيه وجثة ابنته في الثلاجة، والتي عثر على بقايها داخل جوال منذ أيام، وبعد المداهمة جرى التحفظ على أسلحة نارية ثقيلة وخفيفة ومواد متفجرة، وسيارات وهواتف ومخدرات، كما حررت حلاقا كان محتجزا من قبل السفاح أبو فياض لشكه في تأمره عليه مع الشرطة.