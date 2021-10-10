المغربية نورا فتحي تشعل أجواء السينما الهندية الجنوبية بفيلم «Pushpa»

المغربية نورا فتحي، التي انتقلت من بوليوود إلى السينما الهندية الجنوبية تشتعل الأجواء بالهند وخاصة بمنطقة الجنوب، الذين ينتظرون نورا فتحي، مع النجم الهندي الجنوبي الشهير «Allu Arjun»، بـ فيلم «Pushpa»، الذي من المقرر ان يتم عرضه بـ 25 ديسمبر القادم.

يشارك بالبطولة في فيلم «Pushpa»، كلا من Fahadh Faasil وRashmika Mandanna، ويعد الفيلم من أفلام الجنوب بـ لغة التليجو، من تأليف وإخراج Sukumar، من إنتاج نافين يرنيني ورافي شانكار رافي شانكار، بالتعاون مع Muttamsetty Media.

نورا فتحي من راقصة بالأفلام الهندية إلى بطلة أفلام بوليوود

اشتهرت المغربية نورا فتحي في عالم بوليوود منذ مشاركتها بأغنية «ديلبار»، التي حققت ملايين المشاهدات، وبعد كفاح طويل لإثبات موهبتها بعالم بوليوود، أصبحت من أشهر الراقصات بالهند، وقدمت العديد من الأفلام ببوليوود، كما أنها قدمت دور البطولة ايضا وحققت نجاحا مذهلا بـ فيلم «ستريست دانسر 3»، مع النجم فارون دهاوان، وحصد الفيلم على أعلى الإيردات.

نورا فتحي من سينما بوليوود إلى سينما الجنوب

شاركت نورا فتحي بأفلام بسينما الجنوب «التليجو»، واستطاعت أن تحقق شهرة واسعة أيضا بعد شهرتها الواسعة بسينما بوليوود.

ويجهل العديد من متابعي السينما الهندية أن هناك فارقا بين بوليوود وسينما التليجو وهي سينما الجنوب باللغة التاميلية، وبعد شهرة سينما الجنوب بعد فيلم «بوهابالي»، أصبح الاهتمام بسينما التليجو، لا يقل أهمية عن سينما بوليوود بالهند، بل أيضا بقارة أسيا وعدة بلاد آخرى حول العالم، ومن بينهم الوطن العربي، الذي أصبح مدمنا لأفلام الجنوب وأبطال سينما التليجو، وأصبح هناك العديد من المعجبين والمحبين لنجوم سينما الجنوب أيضا بجانب نجوم بوليوود.