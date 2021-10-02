بعد فتح السينمات في الهند.. عاليا بهات تعود بفيلم جديد يناير المقبل

أعلنت الجهة المنتجة لفيلم «Gangubai Kathiawadi»، عن طرح الفيلم بدور السينما الهندية 6 يناير المقبل، بعد إعلان حكومة ولاية ماهارشتار السماح بعرض الأفلام الهندية بدور السينما بداية من 22 أكتوبر الحالي، بعد توقف دام طويلا بسبب أزمة كورونا التي اجتاحت الهند مؤخرا.

تقوم النجمة عاليا بهات ببطولة فيلم «Gangubai Kathiawadi»، والفيلم من إخراج المخرج الهندي الشهير سانجاي ليلا، ويعد سانجاي من أشهر مخرجي السينما الهندية على الإطلاق، وتعد هذه المعلومات وفقا لموقع «iwm buzz» الهندي.

من هي عاليا بهات

بدأت النجمة الهندية الشهيرة عاليا بهات مسيرتها بـ بوليوود في عام 2012، حيث قدمها المخرج والمنتج الشهير كاران جوهر مع النجم فارون دهاوان و النجم سيدرهات مالهوترا بفيلم «The Student Of The Year» الجزء الأول، وحقق الفيلم نجاحا مذهلا وكان تميمة الحظ لثلاثتهما.

تستعد عاليا بهات لزفافها أيضا مع بداية العام الجديد وزواجها من النجم الهندي الشهير رانبير كابور، عاليا هي ابنة المخرج والمنتج الشهير ماهيش بهات، ويعد رانبير من أكبر عائلات بوليوود على الإطلاق بالمجال الفني، حيث إنه ابن النجم الراحل الكبير ريشي كابور، وحفيد النجم الكبير راج كابور.

قدمت عاليا بهات أفلام عدة ناجحة واستطاعت أن تحقق نجوميتها داخل عالم بوليوود وهي بسن صغيرة، ومن أشهر أفلامها، بهات ودير زندجي وكالانك وكابور سانس وGuddi aur Guddu aur Gudda ويعد أنجح أفلامها أيضا مع النجم فارون دهاون بفيلم هامبتي شارما، بادريناث كي دولهانيا، وذا استيودينت اوف ذا يير، عاشقي 3، واستطاع الثنائي تحقيق كيمياء مذهلة بينهما كون قاعدة جماهيرية كبيرة لهما سويا وخاصة إنهم أصدقاء طفولة.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حياة جانجباي كاثياوادي والتي باعها صديقها رامنيك لال لأحد بيوت دعارة عندما كانت شابة صغيرة، وكيف انتهى بها الأمر لتصبح سيدة لبيت دعارة شهيرة في كاماتيبورا، ويعد أول تعاون بين عليا بهات والمخرج الشهير سانجاي ليلا، والفيلم مقتبس عن كتاب Mafia Queens of Mumbai، وقد تم تقديم شكوى ضد صناع الفيلم لاتهامهم بالتشهير بالمرأة.

وقد أشاد النجم شاروخان والنجم أكشاي كومار بالدور الذي تقوم به عاليا بهات بالفيلم، وقاموا باطراء الاعجاب بدورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد انهالت التعليقات على المواقع الهندية التي قامت بنشر الخبر بسعادتهم لعودة السينما مرة أخرى، بجانب تحديد موعد الفيلم بشكل مؤكد، وسوف يشارك نجم الدراما الهندية فارون كابور لأول مرة في بوليوود بالفيلم.