«يخلق من الشبه أربعين».. نجوم الهند نسخة طبق الأصل من فناني ولاعبي مصر

العديد من نجوم السينما والدراما الهندية يشبهون فناني ولاعبي مصر، وقد صدم البعض لوجه الشبه بينه والاآر، بالفعل هناك العديد من الأشياء المشتركة بين البلدين في العادات والتقاليد.

تارا عماد وكريتي سانون

يوجد تشابه كبير بين النجمة المصرية تارا عماد، والهندية كريتي سانون، أيضا هما ممشوقين القوام وطوال القامة.

وقالت تارا عماد لـ«الوطن»، إنها تشبه الهنود كثيرا؛ إذ تمتلك شعر أسود منسدل طويل مثلهم، وبالفعل الجميع بدول الخليج يعتقدون أنها هندية.

بينما عبرت الفنانة الهندية كريتي سانون، عن تفاجأها بوجود ممثلة مصرية تشبهها إلى هذا الحد، خلال تصريحاتها لـ«الوطن».

وتتفق تارا وكريتي على أنهما لا تمتلكان نفس الملامح، لكن الشبه بينهما يعود لأنهما يملكان نفس الطول والقوام والمظهر الخارجي.

جاسمين بهاسين وياسمين الجيلاني

هناك تقارب واضح في الملامح بين المصرية ياسمين جيلاني، والهندية جاسمين بهاسين، وقالت الأولى في تصريحاتها لـ «الوطن»، إن وجه الشبه بينهما بالروح أكثر من الشكل، موضحة: «لا أجد تشابه بيننا، لكن لربما الروح متقاربة، وأنا أرى جاسمين جميلة للغاية أيضا».

جولفام خان وماجدة زكي

كما أن يوجد تشابه بين النجمة الهندية جولفام خان، والمصرية ماجدة زكي، وعلقت الأولى فى تصريح خاص لـ«الوطن»، على ذلك، قائلة: إنه يتضح أن ماجدة زكي سيدة عملية للغاية مثلها، وتمتلك نفس خفة الدم وروح الفكاهة.

زين إمام وهاني سلامة

والأمر مختلف بين هاني سلامة وزين إمام؛ إذ أن الأخير هو من قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يشعر أن الأول يشبهه كثيرا، خاصة في المظهر، ونفس نظرة العين.

سونام كابور وكارمن سليمان

يرى البعض من جمهور الفنانة سونام كابور، أنها تشبه النجمة المصرية كارمن سليمان، وعلق الجمهور على ذلك عندما كانت الأخيرة تغني بالهندية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أنوشكا شارما وياسمين علي

وعلق الجمهور العربي المهتم بالفن الهندي، على بعض الصور للنجمة ياسمين علي، مؤكدا أنها تشبه أنوشكا شارما، كثيرا، خاصة أنها تمتلك نفس الابتسامة أيضا.

رونيت روي وبهاء ثروت

وعند عرض مسلسل «دواويني» على قناة إم بي سي بوليوود، للنجمة سوربهي تشاندنا، والذي شارك في بطولته الممثل الهندي روهيت روي، شقيق النجم المعروف رونيت روي، لاحظ الجمهور وجود شبه كبير بينه والفنان المصري بهاء ثروت.

طارق حامد وأرجون بيجلاني

ولم يكن بالمجال الفني فقط وجود تشابه بين نجوم الفن بمصر والهند، بل أيضا هناك تشابه بين الممثل الهندي أرجون بيجلاني، ولاعب نادي الزمالك طارق حامد، وقد عرف الأول في الوطن العربي، بعد عرض مسلسله الشهير «حب الخداع» مع النجمة الهندية أليشا بانوار.