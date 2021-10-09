أسعار ومواصفات MG RX5 موديل 2022.. مزودة بالعديد من وسائل الأمان

يتوافر داخل السوق المصرية، العديد من السيارات المختلفة، من كافة المصنعين في العالم، سواء كانت سيارات أوروبية أو يابانية أو كورية أو صينية، وتُعتبر السيارات الصينية من أشهر السيارات التي تلقى مبيعات قوية داخل السوق المصرية، خلال الآونة الأخيرة بفضل الكماليات التي تقدمها الشركات داخل السيارات، مقارنة بالأسعار التي تقدمها.

ومن أبرز تلك العلامات التي ظهرت مؤخرا في السوق المصرية، شركة MG الصينية، التي احتلت نسب مبيعات قوية داخل السوق المصرية.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار سيارة MG RX5 الجديدة 2022.

مواصافات MG RX5 الجديدة 2022

وتأتي السيارة بالمواصفات التالية:

- محرك 4 أسطوانات، وسعة المحرك 1.5 لتر تيربو، يولد قوة 169 حصانا، عند 5600 لفة في الدقيقة، وأقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر عند 1700: 4400 لفة في الدقيقة، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

- سعة خزان الوقود 55 لترا، وسعة الشنطة الخلفية 595 لترا.

- تتوفر السيارة بالعديد من وسائل الأمان أبرزها 4 وسائد هوائية، فتحة سقف كهربائية، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، مكيف هواء أوتوماتيك، ABS + EBD + ESP - نظام الثبات الإلكتروني.

أسعار MG RX5 الجديدة 2022

ويجرى تصنيع السيارة في الصين، وتأتي السيارة في السوق المصرية بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- الفئة الأولى: إم جي أتوماتيك/ CLASSIC 2022 بسعر 337,000 جنيه.

2- الفئة الثانية: إم جي أتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 357,000 جنيه.

3- الفئة الثالثة: إم جي أتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 387,000 جنيه .