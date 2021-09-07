«إم جي موتور» تكشف عن مواصفات وتجهيزات سيارتها الجديدة MG RX8

أزاحت «إم جي موتور» الستار في الشرق الأوسط، خلال سبتمبر الجاري عن إصدار خاص جديد من سيارتها الرياضية الشعبية MG RX8 متعدّدة الاستخدامات SUV ذات الـ 7مقاعد، وتقدم السيارة الجديدة مظهرًا أكثر جرأة وأكثر حزمًا للمجموعة، بالإضافة إلى باقة من التغييرات في التصميم الداخلي والخارجي باللون الأسود بالكامل مقارنة بطرازات RX8 الأخرى.

مواصفات وتجهيزات السيارة الجديدة MG RX8 Black Edition

- يتميز طراز Black Edition بفخر وموثوقية بمظهر خارجي أنيق أسود اللون، مما يجعله ينفرد عن الطرازات الأخرى في المجموعة.

- يكتمل المظهر الجديد الجريء بأغطية المرايا الجانبية السوداء، والتصاميم الجانبية، ومقابض الأبواب وقضبان السقف المعدنية، تتممها شارة Black Edition وعادم ومصد من الكروم الأسود في الخلف.

أبواب جانبية كهربائية

- تأتي السيارة الجديدة مجهزة بعتبة أبواب جانبية كهربائية، يجرى تشغيلها عند فتح الباب لضمان راحة الدخول والخروج من السيارة.

-عجلات «ميدنايت» المعدنية المذهلة قياس 20 بوصة بلونها الأسود اللامع؛ ويمتد اللون الأسود ليكسو المقصورة الداخلية للسيارة بحيث يكسو مقاعدها الـ7 الواسعة بالكامل الجلد الأسود فائق الجودة من شركة «Bader» الألمانية، إحدى موردي الجلود الفاخرة الرائدة في قطاع السيارات.

نظام عزم رباعي ومحرّك بنزين سعة 2.0 لتر

- سيارة دفع رباعي تمتاز بالقوة والقدرة، وتوفر نظام عزم رباعي عند الطلب في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي متقدم مع ستة أوضاع قيادة مختلفة.

- تأتي RX8 مزودة بمحرّك بنزين سعة 2.0 لتر 2000 سي سي، بشاحن توربيني وبقوة 220 حصانًا يتميز بتقنية Net Blue ويولد عزمًا أقصى قدره 360 نيوتن/ متر ويتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات لعمليات تبديل أسلس للسرعات.

- توفر السيارة أيضًا شحنًا لاسلكيًا للهاتف والاتصال بالهاتف الذكي مع تقنيتي Apple Carplay و Android Auto مع شاشة لمس ملونة قياس 10 بوصات، بالإضافة إلى تصميم جلوس على طراز المسرح يتضمن تدرجًا مسطحًا مائلاً من الأمام إلى الخلف، مما يعني أن الركاب في الصف الثالث يستفيدون من رؤية استثنائية مع مساحة لا مثيل لها للأرجل تبلغ 884 ملم (أكبر مساحة للصف الثالث في فئتها).

- تتوفر سيارة MG RX8 Black Edition الآن للبيع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ويأتي هذا خلال أوقات مثيرة جدًا للعلامة التجارية في المنطقة، إذ شهدت نموًا كبيرًا بمبيعاتها على مدار العامين الماضيين.

- ستتوفر السيارة بفئة تجهيزات واحدة بسعر 28,900 دولار أمريكي، وتختلف الأسعار حسب السوق، وننصح العملاء بالاتصال بموزع MG المحلي للتحقق من توفر المخزون.

وفي هذا السياق، قال توم لي، المدير التنفيذي لعمليات «إم جي موتور» في الشرق الأوسط: «تلعب سيارة MG RX8 ذات السبعة مقاعد دورًا رائدًا كنموذج لعلامة MG مفضل لدى العملاء منذ طرحها في المنطقة، ونواصل العمل بلا كلل مع شركائنا لتقديم أفضل منتجات MG، وأكثرها تميزًا التي يستحقونها العملاء، والتي تلبي احتياجاتهم هنا في المنطقة، وكلنا ثقة مع الإصدار الخاص الحصري من MG RX8 في كسوة سوداء بالكامل و13 ترقية تجهيزات فريدة، سوف يختبر العملاء الفخامة والتميز، بالإضافة إلى التفرد مع هذا الإصدار الخاص».