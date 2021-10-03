قائمة أسعار سيارات MG موديل 2022 في مصر بعد زيادة شهر أكتوبر

تتواصل الزيادات السعرية على السيارات الجديدة لعام 2022 بشكل رسمي وغير رسمي، وذلك منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري، بعد طرح عدد من الطرز الجديدة بالسوق المحلي المصري؛ ومع بداية شهر أكتوبر الحالي ارتفعت أسعار عدة طرز مختلفة لسيارات العلامة التجارية «إم جي» بقيمة وصلت إلى 7 آلاف جنيه.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة أسعار فئات سيارات العلامة الصينية MG داخل السوق المحلي بعد الزيادة الأخيرة من الوكيل المحلي خلال أكتوبر الجاري.

قائمة أسعار سيارة إم جي 5 موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات، بزيادة سعرية وصلت إلى 5 آلاف جنيه، كالتالي:

- الفئة الأولى بسعر 233 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 253 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 273 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة 123 حصان، و عزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر؛ متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

قائمة أسعار سيارة إم جي 6 موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بزيادة سعرية وصلت إلى 7 آلاف جنيه.

- الفئة الأولى بسعر 320 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 335 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 340 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، وينتج قوة 169 حصانا، وعزما أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر؛ متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

قائمة أسعار سيارة إم جي ZS موديل 2022

وتنتمي السيارة لفئة السيارات الكروس أوفر، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بزيادة سعرية وصلت إلى 5 آلاف جنيه.

- الفئة الأولى بسعر 270 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 285 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 303 آلاف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة 123 حصانا، وعزما أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر؛ ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.