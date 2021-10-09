مستشار النمسا يعتزم التنحي عن منصبه بسبب تحقيقات في وقائع فساد

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم السبت، اعتزامه التنحي، في محاولة لنزع فتيل أزمة حكومية أثارها إعلان الادعاء العام أنه «بات هدفا لتحقيق في وقائع فساد».

وقال كورتس، 35 عاما، إنه اقترح تعيين وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج، بدلا منه. ويخطط «كورتس» لتولي رئاسة المجموعة البرلمانية لحزب الشعب النمساوي الذي ينتمي إليه وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

مستشار النمسا يقترح تعيين وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج بدلا منه

وكان حزب كورتس، قد تضامن معه بعد إعلان الادعاء يوم الأربعاء، لكن شريكه الأصغر في الائتلاف، حزب الخضر، رفض أمس الجمعة، استمرار «كورتس» في منصبه كمستشار، وطالب حزبه بترشيح «شخص لا غبار عليه» ليحل محله.

زعماء المعارضة يخططون لحجب الثقة عن مستشار النمسا

وكان زعماء المعارضة قد طالبوا كورتس، بالرحيل، ويخططون لتقديم اقتراح بحجب الثقة عنه إلى البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.

ويواجه «كورتس» ومقربون منه تهما بمحاولة تأمين صعوده إلى قيادة حزبه والبلاد، اعتمادا على نتائج استطلاع رأي جرى التلاعب بها وتقارير تنشرها وسائل الإعلام وتمول من الخزانة العامة.

ونفى كورتس، الذي أصبح زعيم حزب الشعب، وبعدها مستشارا للبلاد عام 2017، ارتكاب أي خطأ.