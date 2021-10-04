النمسا تفرض ضريبة جديدة بدءا من العام المقبل: 35 دولار عن كل طن كربون

أعلنت الحكومة النمساوية عن خطط لفرض ضريبة جديدة في البلاد، في محاولة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لمواجهة التغيرات المناخية.

وأوضحت الحكومة النمساوية أنها ستطرح ضريبة كربون جديدة، اعتبارا من مطلع يوليو 2022، على أن تعاد تلك النقود للمواطنين في شكل مكافأت مناخية.

النمسا تفرض ضريبة كوبون جديد للحد من الاحتباس الحرارى منتصف 2022

واعتبارا من العام المقبل، سيجد سكان النمسا أنفسهم، مجبرين على دفع ثلاثين يورو نحو 35 دولارا عن كل طن من ثاني أكسيد الكربون وهي تكلفة يرجح أن تضيفها الشركات على فواتير المستهلكين، على أن ترتفع قيمة هذه الضريبة إلى خمسة وخمسين يورو بما يعادل 64 دولارا للطن، بحلول عام 2025.

الضريبة 35 دولار عن كل طن من الكربون

وتتوقع الحكومة أن تدر تلك الضريبة نحو مليارات يورو بحلول عام 2025، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وسوف يحصل كل ساكن في النمسا على تعويض سنوي، مع تحديد قيمة المبلغ الذي سيتقاضاه حسب المكان الذي يعيش فيه لضمان عدم تعرض من يقيمون في مناطق ريفية لا تتوفر فيها وسائل نقل عام جيدة لخسائر.

كما يحق للأطفال الحصول على نصف المبلغ المخصص لذويهم وعليه فإن أسرة تضم شخصين بالغين وطفلين في فيينا، يمكنها أن تتوقع الحصول على 300 يورو «358 دولارا»، على سبيل المثال.

وتستهدف الحكومة النمساوية تشجيع المواطنين على اختيار وسائل النقل والتدفئة الصديقة للمناخ، وذلك بزيادة كلفة الخيارات كثيفة الإنتاج للكربون، دون زيادة العبء الضريبي الإجمالي.

الحكومة النمساوية تعتزم خفض ضريبة الدخل وبعض رسوم التأمين الصحى

وأعلن الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الشعب المحافظ، بزعامة المستشار سباستيان كورتس، وحزب الخضر المعني بالحفاظ على البيئة، عن خفض لضريبة الدخل، وبعض رسوم التأمين الصحي وغيرها من الإجراءات التي تفيد الأسر والفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط بشكل أساسي.

كما يعتزم أيضا خفض الضرائب على الشركات، لاسيما تلك التي تعمل في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي ستكون الأكثر تضررا بسبب ضريبة الكربون الجديدة.