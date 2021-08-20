حافلة تجوب مساجد النمسا لتوزيع لقاح كورونا عقب صلاة الجمعة

شارك ميخائيل لودفيج، حاكم العاصمة النمساوية فيينا، في أول حافلة تجوب المساجد النمساوية في فيينا، اليوم، عقب صلاة الجمعة، لتوزيع لقاح كورونا على الراغبين في التطعيم، وأشاد بتعاون أبناء الجاليات الإسلامية في النمسا مع جهود توزيع لقاحات كورونا.

وأشار لودفيج إلى أن الحافلات ستجوب في الفترة المقبلة جميع مناطق التجمعات في النمسا، وخاصة دور العبادة، لتيسير وتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

إذا لم تأتِ.. اللقاح سيأتيك

ورفعت النمسا، في وقت سابق، شعار «إن لم يكن بإمكانك المجيء إلى مركز التطعيم، فإن اللقاح سيأتيك أينما كنت»، حيث انطلق أتوبيس التطعيم في شوارع مدينة سالزبورغ النمساوية، في يوليو الماضي، بهدف تشجيع المواطنين، وخاصّة الشباب منهم، على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتشهد سالزبورغ إقبالاً شبابياً منخفضاً نسبياً على حملة التلقيح، ودشنت الحكومة حافلة للتطعيم بإجراءات ميسّرة، حيث لا يحتاج المواطن سوى إلى بطاقة الهوية الشخصية.

أول حالة لمتحور لمتحور لامبادا

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، اكتشاف أول حالة من متحور (لامبادا) الجديد من فيروس كورونا في محافظة النمسا السفلى.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المتحور موطنه أمريكا اللاتينية، وتم اكتشاف وعزل هذه الحالة على الفور، وتماثلت بالفعل للشفاء، وتم التأكد من عدم نقل العدوى إلى آخرين.