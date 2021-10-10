محافظ كفر الشيخ ونائبه يدعمان البطل بيج رامي بعد تصدره الجولة الأولي

عبر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، عن سعادتهما لتصدر البطل المصري بيج رامي، ترتيب الجولة الأولى التي أقيمت فجر أمس السبت، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول في الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وقد ظهر بيج رامي البالغ من العمر 37 عاما، على المسرح بصورة تدعو للفخر، ويتطلع البطل المصري إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020، ليحصد اللقب مرة أخرى في 2021.

ودعا المحافظ كل المصريين في كل المحافظات وخاصة محافظة كفر الشيخ لدعم البطل العالمي بيج رامي، داعيا الله عز وجل أن يوفق البطل العالمي في المسابقة، ليكون فجر اليوم الأحد، فرحة كبرى بالفوز.

درع محافظة كفر الشيخ لبيج رامي

يذكر أن محافظ كفر الشيخ ونائبه استقبلا بيج رامي، مستر أولمبيا 2020، في 10 فبراير الماضي، حيث تم منحه درع المحافظة، تكريماً له لما حققه من إنجاز عالمي، لرفعه اسم مصر عالياً، بحضور واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العامم، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

من المقرر إطلاق اسم بج رامي على منشأة رياضية بالمحافظة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه شرف لمحافظة كفر الشيخ أن يكون بيج رامي أحد أبنائها، المحبوبين والذين يتميزون بالأخلاق العالية، مشيراً أن المحافظة تسعى للاستفادة من خبراته لينشئ جيلا جديدا، وتكون حياته ومواجهاته للصعاب نموذجا يدرس، لتصل الأجيال القادمة في نفس مستواه، مؤكداً أنه يعلم أنه هناك تعاونا بين بيج رامي ووزارة الشباب والرياضة، لتبني مشروعا رياضياً لتأهيل الشباب والاستفادة من خبراته، ولكن لابد أن يكون لمحافظة كفر الشيخ نصيب، خاصة أن المحافظة تتشرف بوجود نماذج مشرفة في كل المجالات، مكرراً التهنئة لبيج رامي، مقرراً إطلاق اسمه على منشأة رياضية، متمنياً أن يحصل على البطولة العالمية للمرة الثانية على التوالي.

وعبر بيج رامي يوم تكريمه في فبراير الماضي، عن سعادته بتكريمه وتواجده، مؤكداً أن كفر الشيخ بها العديد من النماذج المضيئة، وأنه يفكر كيف يكون جيلاً يكون من بينهم أفضل منه، مطالباً بإلغاء كلمة المستحيل من قاموس المصريين، وعلينا تحديد الأهداف، ونتخطى أي تجربة فشل، مؤكداً أنه شارك في العديد من المسابقات العالمية باسم مصر، رافضا أن يمثل دولة أخرى برغم العروض المتعددة من عدد من الدول، لكنه رفض لأنه يحمل الجنسية المصرية ولا يحبذ أن يمثل دولة أخرى.

وأكد بيج رامي، أنه يتمنى أن يكمل ويحقق المزيد من البطولات، لأن من خلفه جيل لابد من تأهيله ووضعه على الطريق الصحيح ليكون من بينهم أفضل منه،، مشيراً إلى أنه يفكر في دور تثقيفي، متمنياً أن نجعل موارد الرياضة من خارج الدولة.

وأضاف أن المحافظة مليئة بالنماذج المشرفة ومنهم بطل العالم الشحات مبروك، مؤكداً أنه يفتخر بأنه صياد ومن البرلس تلك البلد الطيب والتي يتعامل الناس فيها على طبيعتهم وبصدق، ويتمنى أن يكون من بينهم بطل عالمي.