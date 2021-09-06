بيج رامي يغادر مطار القاهرة إلى نيويورك للمشاركة في مستر أولمبيا 2021

غادر صباح اليوم، على متن رحلة مصر للطيران رقم MS985 المتجهة إلى نيويورك، البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي، للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا 2021، المقررة إقامتها في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، خلال شهر أكتوبر المقبل.

رئيس «مصر للطيران»: بيج رامي نموذج مشرف لشباب مصر الواعد

ووجه الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بتقديم كافة تسهيلات السفر للبطل المصري، كونه من النماذج المشرفة لشباب مصر الواعد التي رفعت اسم مصر في واحدة من أهم البطولات الدولية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

من جانبه، أعرب بيج رامي، عن سعادته بحفاوة الاستقبال من جميع العاملين بمصر للطيران، بمطار القاهرة، وتقدم بالشكر والتقدير للشركة الوطنية، على رعايتها وقيامها بدور الناقل الرسمي له في جميع رحلاته الخارجية، ودعم الرياضيين والمنتخبات والفرق المصرية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية .

وحرص فريق من العلاقات العامة والمحطة والدعاية والإعلام بمصر للطيران، على استقبال البطل العالمي، وإنهاء إجراءات سفره من مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة.

كما قام طاقم الركب الطائر بالترحيب بالبطل العالمي على متن طائرة مصر للطيران، متمنين له التوفيق.