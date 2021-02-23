صور.. «الهجرة» تنظم زيارة لشباب مصر الدارسين بالخارج و«بيج رامي» إلى قوات الصاعقة

نظّمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارة لمجموعة من شباب مصر الدارسين بالخارج، والبطل المصري العالمي ممدوح السبيعي، والمشهور باسم بيج رامي، الحاصل على المركز الأول عالمياً في بطولة مستر أوليمبيا 2020 لكمال الأجسام، إلى مقر قيادة قوات الصاعقة المصرية، ومعايشة جانب من التدريب العملي لأبطال قواتنا المسلحة، للتعرف على أساليب التدريب ورفع الكفاءة القتالية.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء مصر الأبرار، وتمّ عرض فيلم تسجيلي عن تضحيات أبطال الصاعقة على مر التاريخ .

ومن جهتها، أوضحت وزيرة الهجرة أنَّ الزيارة تهدف إلى معايشة شباب مصر الدارسين بالخارج لتدريبات قوات الصاعقة المصرية وإطلاعهم على الدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة، مشيدة بالإنجاز الذي حققه البطل المصري بيج رامي، باعتباره نموذجاً مشرفاً للشباب المصري الناجح في الخارج.

ونقل قائد قوات الصاعقة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى وفد شباب مصر من الدارسين بالخارج، مؤكّدًا أنَّ قواتنا المسلحة تشهد تطورا نوعيا، يجعلنا نفخر بالمقاتل المصرى وبأبطال قوات الصاعقة، موجهًا رسالته لأبناء المصريين بالخارج أنه يجمعنا حب الوطن مهما تباعدت بيننا المسافات.

وفي سياق متصل، أشار البطل العالمي بيج رامي، إلى أنَّ المعدن المصري قادر على صنع المعجزات وقهر المستحيل، مؤكّداً اعتزازه بقواتنا المسلحة التي يُضرب بها المثل في العزيمة والشجاعة.

كما أعرب الشباب عن انبهارهم وفخرهم بقواتنا من رجال الصاعقة الأشداء ورجال المهام الصعبة، الذين يتقدمون الصفوف من أجل فداء الوطن بدمائهم الطاهرة.