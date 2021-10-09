عضو بـ«حقوق الإنسان»: استراتيجية المجلس الجديدة تشمل كل فئات المجتمع

قالت نهى طلعت عبد القوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن موافقة مجلس النواب، مؤخرا، على بعض التعديلات الخاصة بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، هو أمر انتظره كثير من المواطنين المصريين، وعدد من دول العالم لرؤية خطة عمل المجلس الجديد، ليتحول لأنشطة مطبقة على الأرض.

عبد القوي: محاور استراتيجية حقوق الإنسان شاملة ومبنية على أسس علمية

وأضافت «عبد القوي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن محاور استراتيجية حقوق الإنسان شاملة، ومبنية على أسس هامة وعلمية، حيث إن كافة الاستراتيجيات الخاصة بحقوق الإنسان في الدول المجاورة لمصر، جرى فيها اتباع نهج التحاور مع كل أطراف المجتمع.

وأوضحت أن الاستراتيجية التي أقرتها الدولة لحقوق الإنسان، بها عدد من المحاور كالحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب، ومحور خاص بالمسنين والأطفال، وجميعها تأتي في إطار تكامل حقوق الإنسان للفرد المصري، «مفيش محور أهم أو ليه الأولوية في التنفيذ».

وأكدت أن المجلس المشكل حديثا، لديه رؤية وتنمية شاملة للمواطن، حتى يستطيع الحصول على حقوقه كاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمدني والسياسي، «دي مش خطوة ولكنه مجهود تراكمي، وكل الأطراف ستشترك فيه عشان في الآخر يطلع عندنا مفهوم لحقوق الإنسان والجميع يكون حاسس بالرضا والمساواة، وده محتاجين فيه التكاتف».