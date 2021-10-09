عضو «حقوق الإنسان»: الوعي يمثل 80% من حلول الأزمات بمصر

يناقش المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، بتشكيله الجديد الذي ضم عددًا كبيرًا من الوجوه الحقوقية أصحاب الخبرات الكبيرة، خلال الفترة القليلة المقبلة، آليات دعم ملفات حقوق الإنسان في مصر، للبدء في ممارسة العمل به بشكل منتظم، إذ ضمت أجندته العديد من المشاريع التي سيعمل عليها المجلس.

التوعية سبيل حلول الأزمات الحقوقية

قالت الدكتورة نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ التوعية هي الحل الرئيسي إذ تمثل 80% من أسباب القضاء على الانتهاكات الحقوقية عامة، و الانتهاكات ضد المرأة بصفة خاصة، موضحة أنّ العديد من الأزمات الحقوقية ستنتهي فور إدراك الفرد لما له من حقوق، مشيرة إلى وجود شريحة كبيرة من المجتمع المصري لا تعي معنى حقوق الإنسان، ولا تعرف ماذا تقدم المنظمات الحقوقية لدعم المواطنين.

محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بناء الثقافة والوعي هو المحور الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يدل على مدى أهمية هذا الملف، وفاعليته لتطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر.

عضو«القومي لحقوق الإنسان» تكشف عن آليات نشر الثقافة والوعي

واستكملت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنّ هناك آليات عديدة لنشر الثقافة والوعي بحقوق الإنسان، من خلال الحملات الإعلامية عن طريق التليفزيون و السوشيال ميديا، والتي تهدف إلى إفهام الناس لحقوقهم، عن طريق تجديد الخطاب الديني، والإسراع القضائي قي القضايا المتعلقة بملفات حقوق الإنسان، والذي من شأنه تشجيع الناس على المطالبة بحقوقهم.