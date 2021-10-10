مدير مستشفى النزهة: لم نجبر ممرض «اسجد لكلبي» على الإجازة.. هو اللي طل

أكد الدكتور حازم سمور، مدير مستشفى النزهة التخصصي بمصر الجديدة، أن إدارة المستشفى اتخذت جميع الإجراءات القانونية تجاه الطبيب صاحب واقعة فيديو «اسجد لكلبي» والفريق التابع له، موضحا أنه تم إلغاء العيادة الخاصة بهم، وإحالتهم للتحقيق بعد انتشار فيديو الواقعة، مؤكدا أن المستشفى ملتزمة بتطبيق القانون .

وبشأن الممرض صاحب الواقعة، وحقيقة إجباره على إجازة مرضية، أوضح مدير مستشفى النزهة لـ«الوطن» أن الممرض تقدم للحصول علي إجازة بإرادته وبخطاب موقع منه شخصيا، لافتا إلى أنه كان يجب أن يعود لاستلام العمل مرة أخرى، ولكنه لم يذهب للمستشفى، «هو اللي طلب الإجازة والمفروض كان ييجي يستلم العمل و لكن لم يأتي»، نافيا حديث الممرض بإحدى البرامج التلفزيونية عن إجباره على الإجازة.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية، السبت، الحكم على طبيب السجود للكلب، بمعاقبته وباقي المتهمين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، عما نُسب إليهم، وبهذا الحكم تكون قد انتهت أولى درجات التقاضي التي كفلها القانون للمحكوم عليهم، ويتبقى له الفرصة فى تقديم استئناف على الحكم، أمام المحكمة الأعلى وهي محكمة جنح مُستأنف الاقتصادية، ثم ينتهى به الحال أمام محكمة النقض، صاحبة الكلمة الفصل والحكم البات في هذه الدعوى وغيرها.