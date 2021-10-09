تفاصيل الحكم على طبيب السجود للكلب: سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لإهانته «ممرض»

أصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، الحكم على طبيب السجود للكلب، وهو الفيديو المعروف إعلاميا بفيديو اسجد لكلبي، والذي ظهر فيه طبيبان بإحدى المستشفيات، طلب أحدهما من الممرض المجني عليه عادل سالم، السجود للكلب الخاص به ونط الحبل، حيث تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات ومواقع التواصل الإجتماعي، وحققت فيه النيابة العامة، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين وعددهم 3 متهمين، هم طبيبان وموظف، وأمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

الحكم على طبيب السجود للكلب

وصدر اليوم الحكم على طبيب السجود للكلب، بمعاقبته وباقي المتهمين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، عما نُسب إليهم، وبهذا الحكم تكون قد انتهت أولى درجات التقاضي التي كفلها القانون للمحكوم عليهم، ويتبقى له الفرصة فى تقديم استئناف على الحكم، أمام المحكمة الأعلى وهي محكمة جنح مُستأنف الاقتصادية، ثم ينتهى به الحال أمام محكمة النقض، صاحبة الكلمة الفصل والحكم البات في هذه الدعوى وغيرها.

تحقيقات النيابة العامة

وقبل الوصول لمحطة الحكم على طبيب السجود للكلب، فقد سبقتها مرحلة أخرى من مراحل الدعوى، وهي التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أعلنت يوم 10 سبتمبر الماضي، عن صدور أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق فى الدعوى، وعلى مدار يومي 12 و13 من الشهر ذاته، أمرت النيابة بحبس المتهمين الثلاثة في الواقعة وهم الطبيب عمرو خيري وطبيب آخر وموظف ظهرا في الفيديو.

وبتاريخ 14 سبتمبر، أحالهم النائب العام للمحاكمة الجنائية، بتهم ارتكاب جرائم التنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، والاعتداء على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشر تصوير لواقعة التنمر، واستخدام حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

3 جلسات محاكمة

وصدر الحكم على طبيب السجود للكلب، اليوم السبت، بعد 3 جلسات محاكمة، استمعت خلالها المحكمة الاقتصادية، لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بمعاقبتهم بأقصى عقوبة، كما استمعت لمرافعة الدفاع الحاضر مع المتهمين، وكذا المجني عليه.