تجديد حبس المتهمين في واقعة «السجود للكلب» 15 يوما

قررت نيابة شمال القاهرة، تجديد حبس المتهمين في واقعة «السجود لكلب»، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التنمر على ممرض وإجباره على السجود للكلب، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم من قبل القوات الأمنية؛ تنفيذا لقرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي.

تداول مقطع فيديو

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق، بفحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص الحساب الإلكتروني الذي نشر المقطع وتحديد هوية الشخص القائم على إدارته، وتبين أن طبيب واثنين آخرين هم القائمين بالتعدي على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات بعين شمس، في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«السجود للكلب» والتنمر عليه بالقول والفعل، وبناءا على ذلك تم فتح تحقيق عاجل في الواقعة بأمر من النائب العام المستشار حمادة الصاوي.

القبض على المتهمين

وتمّ إلقاء القبض على طبيب وموظف من المتهمين الثلاثة، وحبسهما 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنمر على ممرض واستغلال سلطتهما مقابل ضعف المجني عليه، بقصد الانتقاص منه والسخرية والترويج لأفكار متطرفة بقصد الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية ونشرهم على شبكة معلوماتية باستخدام وسائل تقنية المعلومات وتصوير مقطع ينتهك خصوصية الممرض دون رضاه.

وكشفت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداول مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر فيه وهو يتعدى على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات بمساعدة اثنين آخرين، عن طريق التنمر على الممرض المجني عليه بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة.

المجني عليه يدلي بأقواله

وسألت النيابة العامة الممرض المجني عليه، فأقرّ بالتفصيل عما تعرض له من تعدي على نحو ما ظهر بمقطع الفيديو المتداول، مستغلين المتهمين الثلاثة سلطتهم ووظيفتهم.

وأوضح المجني عليه أن الفيديو تمّ تصويره دوه إرضاءه، كما أبدى تضرره من نشره ما ترتب عليه من أذى بين أهله بيته وقريته.

يذكر أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، تم إلقاء القبض على الطبيب المتهم الرئيسي في واقعة «السجود لكلب»، وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.