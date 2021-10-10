ضياء رشوان: لا توجد دورية اقتصادية دولية تتحدث عن مصر إلا بالإيجاب

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحفيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه كبار المسؤولين في الدولة، بضرورة مقابلة المراسلين الأجانب في لقاءات فعالة ومباشرة، وهو ما يتم بالفعل في مقر الهيئة، وهو الأمر الذي مازال قائما حتى اللحظة.

رشوان: لدينا مشروع نهضة كبير واجب علينا إبرازه

وأضاف «رشوان»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن كافة افتتاحات الرئيس دائما ما يكون بها مراسلين أجانب وبنسبة كبرى، وهو أحد التوجيهات الرئاسية للهيئة والمسؤولين كافة، «لدينا مشروع نهضة كبير واجب علينا إبرازه لمن يريد أن يراه، وفيه فلاشات بنبعتها لعدد من المؤسسات الصحفية العالمية ولكن لا يتم نشرها».

رشوان: المراسلين الأجانب تصلهم دعوات من قبل الرئاسة لحضور الافتتاحات

وأشار إلى حضور المراسلين افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنهم دائما ما تصلهم الدعوة من قبل الرئاسة المصرية تدعوهم للحضور، وقامت الهيئة بتجهيز خطة من شأنها التعاون مع كافة الجهات لنقل ما يحدث على الأرض من إنجازات، «كل أسبوع بيكون فيه حدث قوي، وفي بعض الأسابيع حدثين كبار».

وأكد أن هناك الكثير من المسؤوليين الذين يترددون في التعامل مع المراسلين الأجانب أو الإعلام في مصر عموما، «ليس لدينا ما نخفيه، لأنه العبور الذي سنعبر منه لوسائل الإعلام الأجنبية كافة، وهو ما ينعكس على المنظمات الدولية الكبرى كالهيئات الاقتصادية والتقارير الفنية، وهو ما يتأثر به ما ينشر بالمجلات المتخصصة عن الداخل المصري، ولا يوجد خلال الـ3 سنوات الماضية جريدة متخصصة أو دورية اقتصادية تتكلم عن مصر إلا بالإيجاب».

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعمل عليها الدولة حاليا، تم توزيعها على معظم وسائل الإعلام الدولية، وحضر لمناقشتها 14 مراسلا يمثلون 12 وسيلة إعلامية دولية، «بعتنا ده كله في تقارير للرئاسة، والحقيقة دائما بتظهر، والنقد بنقبله، وليس لدينا مشكلة في النقد طالما كان للصالح العام».