قلق ودعوات وصلاة في مسقط رأس بيج رامي قبل «مستر أولمبيا»: عاوزين نحتفل

قلق وترقب ودعوات وصلاة، حال قرية «السبايعة» التابعة لمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ، مسقط رأس ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي»، الذي ينافس بمنافسات «مستر أولمبيا» التي تعتبر البطولة الأكبر والأهم في عالم كمال الأجسام للمحترفين، ويسعى للفوز في المباراة التي ستقام في الثالثة فجرا بتوقيت مصر في أمريكا، وفقا لشقيقه محمد السبيعي الشهير بـ«أبو شادي».

شقيق بيج رامي: قاعدين في بيت العيلة مستنيين الماتش

«أمي مش بتقوم من على سجادة الصلاة، بتدعي لرامي وتقول يا رب ابني يفوز ويفرح المصريين زي ما كان سبب فرحتهم في البطولة الماضية»، هكذا وصف «السبيعي» شعور والدته خلال حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أنهم يتجمعون بمنزل الأسرة في قرية السبايعة، لمتابعة المباراة على الإنترنت، بينما ستتابعه زوجته واطفاله في منزلهم بالقاهرة.

وأكد «السبيعي» أن اهل قريته يترقبون فوز بيج رامي في هذه النسخة، وينتظرون أيضا في منازلهم لمشاهدة المباراة: «الناس كلها بتكلمنا وتدعي لرامي علشان هو مش بس أخونا، ده أخ لكل شاب، وابن لكل عجوز عندنا في البلد، علشان كدة الناس سهرانة تسمعه وبتدعي ليه، واحنا مطمنين وإن شاء الله ربنا ينصرنا».

شباب قرية بيج رامي يشاهدون المباراة

«كلنا بندعيله ومنتظرينه يفوز وينزل يحتفل لأن محتفلناش المرة اللي فاتت بشكل كويس بسبب ظروف جائحة كورونا، لكن المرة دي إن شاء الله يكون فيه احتفال كبير يليق باسم مصر»، كلماتٌ يقولها محمد عبدالله السبيعي، ابن عم بيج رامي، مشيرا إلى أن شباب القرية ينتظرون انطلاق المباراة في الساعة الثالثة فجرا بتوقيت مصر، وسيتابعونها عبر القنوات على الإنترنت من منازلهم.